भारत को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज... US से होने वाली है बड़ी डील? 10 साल का प्लान तैयार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स से मुलाकात की और वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ-साथ दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।

गुरुवार को साझा किए गए एक बयान में, क्वात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए डेन्स को धन्यवाद दिया। डेन्स अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य भी हैं। क्वात्रा ने क्या कहा? उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सीनेट के विदेश संबंध समिति के सम्मानित सदस्य, सीनेटर स्टीव डेन्स से मिलना सम्मान की बात थी। भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए सीनेटर का धन्यवाद। हमने वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर और हमारे देशों के बीच प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में सहयोग के अवसरों पर उपयोगी बातचीत की। अमेरिकी सीनेट में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं।"

पॉल कपूर से भी हुई मुलाकात बुधवार को क्वात्रा ने कहा कि उन्होंने इंडिया हाउस में दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर की मेजबानी की तथा साझा प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "इंडिया हाउस में सहायक सचिव पॉल कपूर की मेजबानी करके प्रसन्नता हुई। साझा प्राथमिकताओं और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर आकर्षक चर्चा हुई।"

कपूर ने इंडिया हाउस में उनकी मेजबानी के लिए क्वात्रा का धन्यवाद किया। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल रात इंडिया हाउस में मेरी मेजबानी के लिए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का धन्यवाद। अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने सहित साझा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के अवसर की सराहना करता हूं।"