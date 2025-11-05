Language
    'भारत को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं ट्रंप', व्हाइट हाउस के बयान के बाद पटरी पर लौटेगी ट्रेड डील?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों देशों की ट्रेड टीमें इस विषय पर गंभीर बातचीत कर रही हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी से दिवाली पर बात की थी। पिछले हफ्ते, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने के संकेत दिए थे।

    Hero Image

    ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-अमेरिका व्यापार संबंध एक बार फिर से पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के संबंधों को लेकर 'बहुत पॉजिटिव' हैं। इस संबंध में वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं।

    व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि दोनों देशों की ट्रेड टीमें इस विषय पर बेहद गंभीर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति बहुत पॉजिटिव हैं और भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं।"

    ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक

    लेविट ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ओवल ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान सीधे पीएम मोदी से बात की थी और वे अक्सर उनसे बात करते रहते हैं।

    अमेरिकी प्रेस सचिव ने आगे कहा, ‘राष्ट्रपति और उनकी व्यापार टीम इस विषय पर भारत के साथ लगातार गंभीर चर्चा कर रही है।' पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने के संकेत दिए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता हो जाएगा।

    लेकिन भारत द्वारा रुसी तेल खरीद के जवाब में भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद ये प्रभावित हुई। इससे पहले 28 अक्टूबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) से पहले बोलते हुए, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 'सबसे अच्छे व्यक्ति' भी कहा था।

    व्यापार वार्ता फिर शुरू होने के संकेत

    बता दें पिछले कुछ महीनों में ट्रंप द्वारा भारत को लेकर किए गये कई दावों के चलते दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।इसके कुछ हफ्तो बाद ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था।