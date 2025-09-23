ट्रंप के एच-1बी शुल्क आदेश के बाद एमिरेट्स की फ्लाइट से उतर गए भारतीय यात्री, उड़ान में 3 घंटे की देरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि की घोषणा के बाद सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर एमिरेट्स की उड़ान में अफरा-तफरी मच गई। कई भारतीय यात्री अमेरिका वापस न लौट पाने के डर से उड़ान भरने से ठीक पहले विमान से उतर गए जिससे तीन घंटे की देरी हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वर्कर वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर आवेदन शुल्क की घोषणा की। इसके बाद भारत जाने वाली एमिरेट्स की उड़ान में अफरा-तफरी मच गई। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई भारतीय यात्री कथित तौर पर एमिरेट्स की एक उड़ान से उड़ान भरने से ठीक पहले उतर गए, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान में तीन घंटे की देरी हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल एमिरेट्स विमान में सवार एक यात्री ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें लोग अमेरिका वापस न लौट पाने के डर से विमान से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में यात्री गलियारे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ इधर-उधर देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि विमान कब और कैसे उड़ान भरेगा।

'चाहें तो विमान से उतर जाएं' एक अन्य वीडियो में, कैप्टन को यात्रियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि वे चाहें तो विमान से उतर जाएं। कैप्टन ने कहा, "देवियो और सज्जनो यह कैप्टन बोल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण, जो स्पष्ट रूप से हमारे लिए एमिरेट्स में अभूतपूर्व हैं, हम जानते हैं कि कई यात्री हमारे साथ यात्रा नहीं करना चाहते हैं और यह बिल्कुल ठीक है। हम केवल इतना ही कहते हैं कि यदि आप स्वयं उतरना चाहते हैं तो ऐसा करें।"