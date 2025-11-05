क्या है समोसा कॉकस? अमेरिका में मच रही इसकी धूम, जोहरान ममदानी और भारतीयों से है डायरेक्ट कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारतीय मूल के दो मुस्लिमों ने इतिहास रचा है। गुजराती मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत दर्ज की है और हैदराबाद मूल की मुस्लिम महिला गजाला हाशमी ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है।

34 साल के ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। वह उस भारतीय-अमेरिकी समुदाय का सबसे नया चेहरा बन गए हैं, जिसने मात्र 12 वर्षों में अमेरिकी चुनाव में जीत दर्ज करने वालों की संख्या में पांच गुना इजाफा देखा है।

किसे कहा जाता है ' समोसा कॉकस '? उनकी इस जीत के बाद अमेरिकी राजनीति में अमेरिकी-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'समोसाकॉकस' की चर्चा अब खूब हो रही है। अमेरिकी राजनीति में यह कॉकस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है।

बता दें, अमेरिका में चाहे राज्य स्तर पर हो या संघीय स्तर पर निर्वाचित पद संभालने वाले भारतीय-अमेरिकी समुदाय को ही समोसा कॉकस कहा जाता है। यह अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय-अमेरिकी सांसदों के एक समूह को दिया गया एक उपनाम है।

यह उपनाम उस चीज को दर्शाता है जिसमें साउथ एशियाई मूल के खासकर भारतीय मूल के विधायकों की बढ़ती संख्या शामिल है। यह उपनाम लोकप्रिय भारतीय नाश्ता समोसा का एक मजेदार संकेत है। यह शब्द 2018 के आसपास इलिनोइस के राजा कृष्णमूर्ति द्वारा अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकियों के बढ़ते प्रभाव का जश्न मनाने के लिए गढ़ा गया था।