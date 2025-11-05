Language
    Video: मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, विक्ट्री स्पीच में बजा ये सॉन्ग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    न्यूयॉर्क के मेयर चुने जाने के बाद जोहरान ममदानी ने विक्ट्री स्पीच में पंडित नेहरू के भाषण का जिक्र किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'धूम' के गाने 'धूम मचाले' से जीत का जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ममदानी ने डोनल्ड ट्रंप को भी संदेश दिया और 1 जनवरी को मेयर पद की शपथ लेंगे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित जोहरान ममदानी ने जोश से भरा स्पीच दिया। इस स्पीच में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण का जिक्र किया।

    इसके साथ ही ममदानी की शानदार जीत के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'धूम' का टाइटल ट्रैक 'धूम मचाले' के साथ जश्न मनाया।

    'धूम मचाले' इंटरनेट पर वायरल

    जब यह गाना बज रहा था, तो ममदानी ने अपने समर्थकों की ओर हाथ हिलाया और फिर अपनी पत्नी रमा दुवाजी से गले मिलने के लिए उनके पास गए। बाद में उनके माता-पिता युगांडा के स्कॉलर महमूद ममदानी और भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर भी मंच पर उनके साथ शामिल हुए।

    ममदानी के विक्ट्री स्पीच के दौरान 'धूम मचाले' बजने के वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को भी सीधे संबोधित किया और कहा, "डोनल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैंआवाज तेज कर दीजिए।"

    1 जनवरी को लेंगे पद की शपथ

    उन्होंने आगे कहा, "हममें से किसी तक पहुंचने के लिए, आपको हम सभी से होकर गुजरना होगा। अगर कोई डोनल्ड ट्रंप द्वारा धोखा दिए गए देश को उन्हें हराने का तरीका दिखा सकता है, तो वह शहर ही है जिसने उन्हें जन्म दिया।"

    ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ लेंगे।

