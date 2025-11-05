Video: मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, विक्ट्री स्पीच में बजा ये सॉन्ग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित जोहरान ममदानी ने जोश से भरा स्पीच दिया। इस स्पीच में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण का जिक्र किया।

इसके साथ ही ममदानी की शानदार जीत के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'धूम' का टाइटल ट्रैक 'धूम मचाले' के साथ जश्न मनाया। 'धूम मचाले' इंटरनेट पर वायरल जब यह गाना बज रहा था, तो ममदानी ने अपने समर्थकों की ओर हाथ हिलाया और फिर अपनी पत्नी रमा दुवाजी से गले मिलने के लिए उनके पास गए। बाद में उनके माता-पिता युगांडा के स्कॉलर महमूद ममदानी और भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर भी मंच पर उनके साथ शामिल हुए।