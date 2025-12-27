Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेरिका में भारतीय मूल का छात्र गिरफ्तार, आगजनी और आतंकवादी धमकी देने का आरोप

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    अमेरिका में एक भारतवंशी छात्र मनोज साई लेल्ला को आगजनी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डलास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्र मनोज प ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका में भारतीय मूल का छात्र गिरफ्तार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पुलिस ने एक भारतवंशी छात्र को गिरफ्तार किया है। उसपर आगजनी और धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने कथित तौर पर कई दिन पहले घर को आग लगाने की कोशिश की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डलास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्र मनोज साई लेल्ला को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोज पर एक घर या पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगजनी का आरोप है।

    मनोज पर क्या हैं आरोप?

    मनोज के परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मनोज के परिवार का कहना है कि वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित है। उसने कुछ दिन पहले घर में आग लगाने की कोशिश की थी और अब परिवार के लोगों को जानलेवा धमकी दे रहा है।

    लग सकता है लाखों का जुर्माना

    मनोज पर लगे आरोप प्रथम श्रेणी की गंभीर अपराधों में शामिल हैं। उसने परिवार और घर के सदस्यों को आतंकवादी धमकियां दी हैं, जो ए श्रेणी के अपराध हैं। अमेरिकी पुलिस के अनुसार, पूजा स्थल को धमकी देने के सबूत अभी नहीं मिले हैं। लेकिन, अगर मनोज का अपराध साबित होता है तो उसे जमानत राशि के रूप में 1 लाख डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) और 3,500 डॉलर (लगभग 3 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ सकता है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)