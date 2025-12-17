'ये मेरा धर्म था', भारतीय मूल के युवक ने पिता की हत्या के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एक 28 साल के भारतीय मूल के युवक पर अपने पिता की निर्मम हत्या करने का आरोप लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिजीत पटेल ने अपने 67 साल के पिता अनुपम पटेल को बुरी तरह मारा। अभिजीत की मां जब घर पर पहुंची, तब उसने अपने पिता को खून से लथपथ पाया।

क्या है पूरा मामला? अभिजीत पटेल ने जिस दिन अपने पिता की हत्या की, उस दिन कातिल की मां और पीड़ित अनुपम पटेल की पत्नी सुबह 5 बजकर 42 मिनट पर अपने काम के लिए निकल गई। इसके बाद घर में केवल बाप-बेटे ही रह गए।

पैच न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुपम पटेल काम पर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी। अनुपम पटेल का ग्लूकोज मीटर उनकी पत्नी के फोन से जुड़ा था। ये जानकारी कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के जरिए सामने आई।

आमतौर पर अनुपम पटेल सुबह 8 बजे अपनी पत्नी को फोन मिलाते थे और अपनी पत्नी को ब्लड सुगर लेवल के बारे में बताते थे। लेकिन वारदात वाले दिन ऐसा नहीं हुआ। अनुपम पटेल के फोन से उनकी पत्नी को कोई फोन नहीं गया। अनुपम पटेल की पत्नी ने अपने बेटे और पति दोनों को फोन लगाया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा।

अनुपम पटेल की पत्नी अपने फोन में जब पति का ग्लूकोज लेवल चेक किया, तब वे घबरा गईं और सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर घर वापस लौट आईं। जब वे घर लौटीं, तब उनके बेटे ने कहा कि मैंने अपने पिता का ध्यान अच्छी तरह रखा है और आपको जाकर उन्हें देखना चाहिए।

महिला ने जब कमरे में गई, तब उसने देखा कि उसके पति बिस्तर पर खून से लथपथ लेटे हैं। पीड़ित की पत्नी ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुलाया। डॉक्टर भी थोड़ी देर में पहुंच गए और उन्होंने अनुपम पटेल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को अनुपम पटेल के शरीर के पास एक धारदार हथियार भी मिला।