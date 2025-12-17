'इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा', सिडनी आतंकी हमले पर बोले ट्रंप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में हनुक्का सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने सिडनी बोंडी बीच हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की।
ऑस्ट्रेलिया में हुए सिडनी बोंडी बीच आतंकी हमले में 15 लोगों की जान गई और 25 लोग घायल हो गए। डोनल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया।
सिडनी बोंडी बीच हमले पर डोनल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि 'मैं अपने देश के सभी लोगों को और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए प्यार भेजता हूं। मैं खासतौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन पर इस भयानक आतंकी हमले का प्रभाव पड़ा'।
डोनल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि 'हम सभी सिडनी बोंडी बीच हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं इस हमले में घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की भी कामना करता हूं'। ट्रंप ने बताया कि इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
रेडिकल इस्लामिक टेरर के खिलाफ जंग
रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनल्ड ट्रंप ने यहूदी लोगों को हमेशा समर्थन देने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि 'रेडिकल इस्लामिक टेरर के लिए काम कर रही शक्तियों के खिलाफ सभी देशों को एक साथ आना चाहिए और हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं'।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को बताया कि
'जब्त किए गए वाहनों में इस्लामिक देशों के झंडे मौजूद थे'। सिडनी आतंकी हमले की जांच में बाप-बेटे की जोड़ी आरोपी पाई गई है। इस हमले में ही 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम मारा गया। वहीं इसका 24 वर्षीय बेटा अस्पताल में पुलिस की निगरानी में भर्ती है।
