    ट्रंप ने 7 और देशों के साथ-साथ फलस्तीनियों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध, अमेरिका में घुसने पर लगाई रोक

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:56 AM (IST)

    ट्रंप ने सात और देशों के साथ-साथ फलस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। 16 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुर ...और पढ़ें

    ट्रंप ने 7 और देशों के साथ-साथ फलस्तीनियों पर पर लगाया यात्रा प्रतिबंध (फोटो- रॉयटर)

    एएफपी, वाशिंगटन। ट्रंप ने सात और देशों के साथ-साथ फलस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। 16 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वेटिंग प्रक्रिया में कमियों का हवाला देते हुए अमेरिका में प्रवेश पर लगे यात्रा प्रतिबंधों का विस्तार कियाहै। यह कदम उनके पहले कार्यकाल की नीतियों की बहाली का हिस्सा है और हाल की सुरक्षा घटनाओं के बाद लिया गया।

    व्हाइट हाउस की एक घोषणा में कहा गया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे विदेशियों को भी रोकना चाहता है जो "हमारी संस्कृति, सरकार, संस्थानों या संस्थापक सिद्धांतों को कमजोर या अस्थिर कर सकते हैं"

    ट्रंप का यह कदम सीरिया में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की मौत के कुछ दिनों बाद आया है, जिसे ट्रंप ने लंबे समय तक शासक रहे बशर अल-असद के पतन के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए हैं। सीरियाई अधिकारियों ने कहा कि अपराधी सुरक्षा बलों का एक सदस्य था जिसे "चरमपंथी इस्लामी विचारों" के कारण बर्खास्त किया जाना था।

    व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप जो लंबे समय से आव्रजन को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान चला रहे हैं और लगातार कड़े शब्दों में बोल रहे हैं, ने उन विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है जो अमेरिकियों को "धमकाने का इरादा रखते हैं"।

    ट्रंप प्रशासन ने पहले ही अनौपचारिक रूप से फलस्तीनी प्राधिकरण पासपोर्ट धारकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वह फ्रांस और ब्रिटेन सहित अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों द्वारा फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने के खिलाफ इजरायल के साथ एकजुटता दिखा रहा था।

    जिन अन्य देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें अफ्रीका के कुछ सबसे गरीब देश - बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन और दक्षिण सूडान - के साथ-साथ दक्षिणपूर्व एशिया का लाओस भी शामिल हैं।

    व्हाइट हाउस ने कहा कि नए कदमों की एक श्रृंखला में, ट्रंप अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर भी आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया और साथ ही अश्वेत बहुल कैरेबियन देश शामिल हैं।