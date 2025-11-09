Language
    US की बारिश में फंसी पैरालाइज्ड महिला तो भारतीय शख्स ने दिखाई दरियादिली, इंटरनेट पर हो रही जमकर तारीफ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    नई दिल्ली से, एक भारतीय व्यक्ति ने अमेरिका में भारी बारिश में फंसी एक पैरालाइज्ड महिला की मदद करके दरियादिली दिखाई। नोआ नामक इस व्यक्ति ने महिला को अपनी कार में बिठाकर उसकी बेटी के घर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोगों ने नोआ की इंसानियत की जमकर तारीफ की।

    अमेरिकी महिला की भारतीय ने की मदद।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका में अपनी दरियादिली की वजह से वायरल हो गया है। उसने भारी बारिश में फंसी एक पैरालाइज्ड महिला की मदद की। नोआ ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उसने उस बुज़ुर्ग महिला के साथ हुई अपनी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली मुलाकात के बारे में बताया।

    क्लिप में वह महिला से प्यार से बात करते हुए दिख रहा है, जबकि उनके आस-पास जोरदार बारिश हो रही है। वह धीरे से पूछता है, "बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कहां जाना चाहती हैं? आप इस बारिश में चल नहीं पाएंगी।" महिला उसे बताती है कि वह अपनी बेटी के घर जाना चाहती है।

    खुद कार में बैठाकर महिला को पहुंचा मंजिल तक

    इसके बाद बिना सोचे समझे नोआ उसे लिफ्ट देता है, उसे अपनी कार में बिठाता है और खुद ड्राइव करके उसे वहां पहुंचाता है ताकि वह सुरक्षित पहुंच जाए। नोआ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैंने एक पैरालाइज्ड महिला को बारिश में स्ट्रगल करते देखा, जो बस अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अब वह अपनी बेटी के गैरेज में रह रही थी, उसके दिल में प्यार के अलावा कुछ नहीं था। मैं रुका और उसे लिफ्ट दी ताकि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। कभी-कभी, एक पल... या एक जिंदगी बदलने के लिए बस थोड़ी सी दया ही काफी होती है।"

    इंटरनेट पर जमकर हुई तारीफ

    इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस क्लिप ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है और इंसानियत की इस मिसाल ने देखने वालों का दिल छू लिया है। कई लोगों ने नूह की दया और इंसानियत की तारीफ की और उस महिला को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया।

    कुछ लोगों ने हालात के बारे में सवाल भी पूछे। एक ने पूछा कि महिला खुद से नीचे कैसे उतर पाई, जिस पर नूह ने बताया कि उसे एक दोस्त का सहारा मिला था और वह मदद से थोड़ी दूर तक चल सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को किसी को जज करने से पहले दूसरों की कहानियां सुननी चाहिए, यह इशारा करते हुए कि महिला की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें हो सकती हैं जो किसी का नजरिया बदल देती हैं। 

     
     
     
