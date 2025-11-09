US की बारिश में फंसी पैरालाइज्ड महिला तो भारतीय शख्स ने दिखाई दरियादिली, इंटरनेट पर हो रही जमकर तारीफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका में अपनी दरियादिली की वजह से वायरल हो गया है। उसने भारी बारिश में फंसी एक पैरालाइज्ड महिला की मदद की। नोआ ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उसने उस बुज़ुर्ग महिला के साथ हुई अपनी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली मुलाकात के बारे में बताया।

क्लिप में वह महिला से प्यार से बात करते हुए दिख रहा है, जबकि उनके आस-पास जोरदार बारिश हो रही है। वह धीरे से पूछता है, "बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कहां जाना चाहती हैं? आप इस बारिश में चल नहीं पाएंगी।" महिला उसे बताती है कि वह अपनी बेटी के घर जाना चाहती है।

खुद कार में बैठाकर महिला को पहुंचा मंजिल तक इसके बाद बिना सोचे समझे नोआ उसे लिफ्ट देता है, उसे अपनी कार में बिठाता है और खुद ड्राइव करके उसे वहां पहुंचाता है ताकि वह सुरक्षित पहुंच जाए। नोआ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैंने एक पैरालाइज्ड महिला को बारिश में स्ट्रगल करते देखा, जो बस अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अब वह अपनी बेटी के गैरेज में रह रही थी, उसके दिल में प्यार के अलावा कुछ नहीं था। मैं रुका और उसे लिफ्ट दी ताकि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। कभी-कभी, एक पल... या एक जिंदगी बदलने के लिए बस थोड़ी सी दया ही काफी होती है।"

इंटरनेट पर जमकर हुई तारीफ इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस क्लिप ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है और इंसानियत की इस मिसाल ने देखने वालों का दिल छू लिया है। कई लोगों ने नूह की दया और इंसानियत की तारीफ की और उस महिला को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया।