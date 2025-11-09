Language
    Watch: चलती ट्रेन से कचरा फेंक रहा था रेलवे कर्मी, यात्री ने बना लिया वीडियो तो चली गई नौकरी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:02 PM (IST)

    नई दिल्ली में, एक रेलवे कर्मचारी को चलती ट्रेन से कचरा फेंकने के कारण नौकरी गंवानी पड़ी। एक यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसके बाद रेलवे ने कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया और ठेका कंपनी पर जुर्माना लगाया। यह घटना भारतीय रेलवे में स्वच्छता के स्तर पर सवाल उठाती है। लोगों ने कर्मचारी के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार की आलोचना की है।

    कचरा फेंकने के चक्कर में गई नौकरी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक रेलवे कर्मचारी को चलती ट्रेन से कचरा फेंकने के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा गया। एक यात्री ने कचरा फेंकते इस कर्मचारी का वीडियो बना लिया था। जिसके बाद इस घटना से चारों ओर आलोचना हुई और भारतीय रेलवे में साफ-सफाई और कचरा फेंकने के खराब तरीकों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गईं।

    सोशल मीडिया यूजर्स ने इस काम की निंदा करते हुए इसे एक बड़ी समस्या बताया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक व्यक्ति ने बताया कि वह 4 नवंबर को Sdah Aii Sf Exp (12987) से कानपुर से जयपुर जा रहा था, जब उसने देखा कि रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के अंदर रखे डस्टबिन से कचरे का बैग निकाला और चलती ट्रेन से पटरियों पर फेंक दिया।

    'तो क्या मैं इसे घर लेकर जाऊं?'

    यात्री ने वीडियो के कैप्शन में आगे बताया कि उसने कर्मचारी से यह कहने की कोशिश की कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे समस्या समझाई, लेकिन उसे जवाब मिला, "तो क्या, क्या मुझे इसे घर ले जाना चाहिए था?" यात्री ने बताया कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि उस आदमी ने कुछ देर बाद फिर से वही किया।

    रेलवे ने क्या कहा?

    जैसे ही वीडियो पर लोगों का ध्यान गया, रेलवे ने जवाब दिया कि उस कर्मचारी को हटा दिया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने कहा, "प्रिय यात्री, चलती ट्रेन नंबर 12987 से ट्रैक पर कचरा फेंकने की आपकी शिकायत को गंभीरता से देखा गया है और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी संजय सिंह को तुरंत हटा दिया गया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वाली फर्म पर सख्त जुर्माना लगाया गया है।"

    साथ ही, ऐसे मामलों को दोबारा होने से रोकने के लिए OBHS स्टाफ को सिर्फ तय स्टेशनों पर ही कचरा फेंकने के लिए तुरंत काउंसलिंग शुरू की गई है। लोगों ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया और कर्मचारी और नागरिक जिम्मेदारियों की कमी की आलोचना की। एक यूजर ने ताना मारते हुए कहा, "हम बाहर फेंकें तो गंदगी, ये फेंकें तो सफाई?" दूसरे ने कहा, "उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।"

