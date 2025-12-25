लॉस एंजिलिस में खुला भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र, कई प्रकार की कांसुलर सेवाएं प्रदान करेगा

पीटीआई, न्यूयॉर्क। भारतीयों के लिए कांसुलर सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, लास एंजिलिस स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वीएफएस ग्लोबल द्वारा संचालित एक केंद्र खोलने की घोषणा की है।

लॉस एंजिलिस में भारतीय कांसुलर आवेदन केंद्र (आइसीएसी) 15 दिसंबर से चालू हो गया है और यह क्षेत्र में प्रवासी समुदाय को कई प्रकार की कांसुलर सेवाएं प्रदान करेगा।

वीएफएस ग्लोबल ने कहा कि यह विशेष केंद्र भारतीय प्रवासी भारतीयों को पासपोर्ट आवेदन, वीजा आवेदन, प्रवासी नागरिकता, भारतीय नागरिकता का त्याग, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम और अन्य विविध/सत्यापन सेवाओं सहित कई आवश्यक कांसुलर सेवाएं प्रदान करेगा।

दूतावास ने वीएफएस ग्लोबल द्वारा संचालित एक नए भारतीय कांसुलर आवेदन केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की।

अखिल भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य अब उपरोक्त केंद्र पर पासपोर्ट, वीजा, ओसीआइ, भारतीय नागरिकता का त्याग, जीईपी, सत्यापन/विविध सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लॉस एंजिलिस में भारतीय कांसुलर एप्लीकेशन सेंटर के लांच के साथ, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता वीएफएस ग्लोबल द्वारा भारतीय सरकार के लिए अमेरिका में संचालित आइसीएसी की कुल संख्या 17 हो गई है।

सिंगापुर के भारतीय मूल के मानवाधिकार वकील एम रवि का निधन

सिंगापुर में मृत्युदंड के मामलों की पैरवी के लिए चर्चित भारतीय मूल के मानवाधिकार वकील एम रवि का बुधवार को 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पुलिस ने इसे अस्वाभाविक मौत का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।