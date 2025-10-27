Language
    भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन से की मुलाकात, व्यापार समझौते पर हुई बात

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सीनेटर जीन शाहीन के साथ व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। क्वात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन संघर्ष पर रुख से भी अवगत कराया। यह बैठक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के करीब पहुंचने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर जोर दिया गया।

    Hero Image

    भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन। (X- @AmbVMKwatra)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को यहां की सीनेट की विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य जीन शाहीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और तेल एवं गैस व्यापार पर चर्चा की।

    क्वात्रा ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया- 'सीनेट की विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य सीनेटर शाहीन के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमारी चर्चा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के हमारे प्रयासों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ बढ़ते तेल एवं गैस व्यापार, तथा हमारे क्षेत्र की साझा भू-राजनीतिक चुनौतियों पर केंद्रित रही।'

    भारतीय राजदूत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रुख से भी शाहीन को अवगत कराया। क्वात्रा ने कहा कि हमने रचनात्मक वार्ता और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री के रुख को भी दोहराया।

    यह बैठक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में हुई। एक अधिकारी के मुताबिक बातचीत अपने मुकाम पर पहुंचने के बहुत करीब है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

