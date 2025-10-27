भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन से की मुलाकात, व्यापार समझौते पर हुई बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को यहां की सीनेट की विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य जीन शाहीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और तेल एवं गैस व्यापार पर चर्चा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्वात्रा ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया- 'सीनेट की विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य सीनेटर शाहीन के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमारी चर्चा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के हमारे प्रयासों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ बढ़ते तेल एवं गैस व्यापार, तथा हमारे क्षेत्र की साझा भू-राजनीतिक चुनौतियों पर केंद्रित रही।'