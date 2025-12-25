ट्रंप के टैरिफ पर नया अपडेट: भारत-अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील? राजदूत ने दी जानकारी
Trump Tariff News: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा (Vinay Mohan Kwatra) ने कहा कि व्यापार और शुल्क के (India US Trade News) मुद्दे पर अम ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर हम अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) के साथ निरंतर संपर्क में हैं, ताकि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे वर्ष के दौरान हमारा प्रयास जारी रहा। फरवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान संबंधों की नींव रखी गई थी। हमने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ठोस समझौते पर सहमति व्यक्त की। अंतरिक्ष भी उनमें से एक था।
क्वात्रा ने बुधवार को भारत द्वारा अमेरिकी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा दिन बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग में 2025 तक की उपलब्धियों की श्रृंखला का समापन है।
क्वात्रा ने एक्सिओम-4 मिशन का जिक्र किया, जिसके तहत भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। यह आइएसएस के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। उन्होंने निसार मिशन का भी उल्लेख किया, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया, लांच किया गया और संचालन में लाया गया।
क्वात्रा ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने जिन क्षेत्रों की योजना बनाई है, उन्हें देखें तो 10 महीने बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने उनमें से लगभग सभी को हासिल कर लिया है। हम व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एआइ सहित अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सक्रिय रूप से काम करना जारी रखे हुए हैं।
