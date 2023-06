United Nations: भारत ने यूएन में चीन और पाकिस्तान को दिखाया आईना, आतंकी साजिद मीर की सुनाई ऑडियो क्लिप

न्यूयॉर्क, एएनआई। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसे चीन ने रोक दिया। इस पर भारत ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के इस कदम की निंदा की। साथ ही भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के यूएन में आईना दिखाया। भारत ने आतंकी साजिद मीर की ऑडियो क्लिप सुनाई।

#WATCH | "...If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under security council architecture for pour geopolitical interest, then we do not really have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of…