'आतंकवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई में दुनिया एकजुट हो', संयुक्त राष्ट्र में बोला भारत

    भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में कहा कि दुनिया को आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के पीड़ितों के मित्रों के समूह की 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया और सीमा पार आतंकवाद को शांति और विकास के लिए खतरा बताया।

    विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को उजागर किया और इस खतरे के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। यह संदेश विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने न्यूयार्क में शुक्रवार को भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य के दौरान दिया।

    सिबी जॉर्ज ने लिया बैठक में हिस्सा 

    सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद के पीड़ितों के मित्रों के समूह की 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों के इस समूह को आतंकवाद के पीड़ितों के मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए एक समग्र ष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।

    विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ''सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद के पीड़ितों के मित्रों के समूह की बैठक में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। भारत के समक्ष सीमा पार आतंकवाद के संकट का उल्लेख करते हुए सचिव ने आतंकवाद को शांति व विकास के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान आयोजित की गई थी।"

    उन्होंने कहा कि आतंकियों के बीच व्यापक नेटवर्किंग को देखते हुए जो लोग किसी भी मोर्चे पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सेवा करते हैं। इस दौरान भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) से भी विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की है। विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी ज\र्ज और यूरोपीय संघ की विदेश सेवा की महासचिव बेलेन मार्टिनिज कारबोनल से मुलाकात करके द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की और वैश्विक व क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

