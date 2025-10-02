Language
    'सोयाबीन किसानों की चिंताओं को लेकर शी चिनफिंग से करूंगा मुलाकात', ट्रंप ने जो बाइडन पर लगाए आरोप

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:30 PM (IST)

     एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चार सप्ताह में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलेंगे। उनकी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय सोयाबीन का मुद्दा होगा।

    अमेरिका के किसानों को नुकसान हो रहा है- ट्रंप

    उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन वार्ता न हो पाने के कारण सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने की कसम खाई है।

    हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है

    उन्होंने कहा कि हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा देकर अपने किसानों की मदद करेंगे। मैं किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा।

    उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया, जिसके तहत वे अरबों डालर के कृषि उत्पाद खरीदने वाले थे, खासकर सोयाबीन। मैं चार हफ्तों में चिनफिंग से मिलूंगा और सोयाबीन चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा।

    अमेरिका का टिकटॉक एप पर सख्त नियंत्रण होगा

    यह 20 सितंबर को ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है कि चीनी राष्ट्रपति ने टिकटॉक के अमेरिका में संचालन जारी रखने के लिए सौदे को मंजूरी दे दी है। हम इस सौदे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह एक औपचारिकता हो सकती है।

    ट्रंप ने उल्लेख किया कि अमेरिका का इस एप पर सख्त नियंत्रण होगा। यह वाशिंगटन के लिए बहुत अच्छा सौदा है।