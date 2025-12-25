Language
    'ओबामा ने करियर बर्बाद किया, ट्रंप भ्रष्ट हैं'; हंटर का पॉडकास्ट बम... पिता जो बाइडन पर भी लगाए आरोप

    By Deepti Mishra Edited By: Deepti Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    Hunter Biden Allegations: पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने एक पॉडकास्ट में सनसनीखेज खुलासे कर अमेरिकी सियासत में तूफान ला दिया है ...और पढ़ें

    Hero Image

    हंटर बिडेन ने पिता जो बिडेन की सबसे बड़ी नाकामी का किया खुलासा, बताया कहां हुई चूक? फाइल फोटो


    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली/वॉशिंगटन। अमेरिकी सियासत में पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन और उनका परिवार अक्सर डोनल्‍ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं के निशाने पर रहता है। बिडेन पर कभी तंज  तो कभी नाकामी के आरोप लगना आम सी बात है। लेकिन इस बार हमले बाहर से नहीं, उनके अपने घर के अंदर से हुआ है।  

    जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्‍ट्रपति डोनल्‍ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्‍होंने अपने पिता जो बिडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के वक्त अफगानिस्तान नीति और अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। हंटर बाइडेन का यह इंटरव्यू अमेरिकी सियासत में एक नया तूफान बनकर सामने आया है।

    दरअसल, हंटर बिडेन ने  'द शॉन रायन शो' के 5.5 घंटे के पॉडकास्ट इंटरव्यू में घर-परिवार, बिजनेस और राजनीति से लेकर विदेशी कारोबारी रिश्तों तक कई मुद्दों पर सनसनी मचाने वाले खुलासे किए हैं। हंटर ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि ओबामा प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया था, इसके चलते उनका करियर खराब हुआ और उसका असर यह हुआ कि आज उन पर 134 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।

     

    हंटर बिडेन ने इंटरव्यू में क्‍या-क्‍या दावे किए, यहां पढ़ें...

    जो बिडेन के बेटे हंटर ने ट्रंप और उनके बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप पर निशाना साधा। कहा- 'ट्रंप परिवार राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल महंगे क्लबों की मेंबरशिप से लेकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अल्बानिया और सर्बिया तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लेने के लिए करता है।'

    Trumps sons

    हंटर ने आरोप लगाते हुए आगे कहा- ये सभी प्रोजेक्ट सरकारी जमीन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और खाड़ी देशों के शाही परिवारों से जुड़े सौदों पर टिके हैं। ये भ्रष्टाचार का छोटा नमूनाभर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप  परिवार व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त कॉपर की पाइप तक उखाड़ ले जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।

    Trump

    ओबामा की टीम पर क्या आरोप लगाए?

    हंटर ने पॉडकास्ट में इंटरव्‍यू के दौरान कहा कि जब साल 2009  में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बने थे, तब ओबामा के सलाहकारों ने हितों के टकराव का डर दिखाकर उनके घरेलू लॉबीइंग काम पर आपत्ति जताई। उस समय वे 14–15 धार्मिक विश्वविद्यालयों को कानूनी और नीतिगत सलाह दे रहे थे। उनका शानदार काम चल रहा था।

    फिर ऊपर से उन पर बहुत दबाव बनाया गया, जिसके बाद उनको अपना काम छोड़ना पड़ा। तीन बेटियों की महंगी प्राइवेट स्‍कूल की फीस वो भी बिना किसी रेगूलर इनकम और ऊपर से करियर दोबारा शुरू करने की मजबूरी बहुत ही मुश्किल दौर रहा है। सब कुछ बिखर सा गया था।

    Barak Obama

    इस दौरान अमट्रैक बोर्ड से भी हितों के टकराव के नाम पर इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कंसल्टिंग फर्म शुरू की और धीरे-धीरे विदेशी क्लाइंट्स से काम लिया।

    हंटर किस फैसले को बताया गलत?

    इस दौरान हंटर ने बताया कि वह 2014 में यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड में शामिल हुए थे, जहां से उन्हें करीब 9 करोड़ रुपये सालाना मिलते थे। उन्होंने बताया- 'यूक्रेन भ्रष्टाचार का गढ़ है और मैं बहुत भोला था। मुझे लगता है कि बुरिस्मा में शामिल होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई थीं।'

    हंटर ने बताया- कैसे कर्ज में फंसे?

    पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर चीन से जुड़े कारोबार पर बात करते हुए बताया कि उन्होंने कभी किसी विदेशी सरकार के लिए काम नहीं किया। उन पर लगे 10 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। हंटर ने कहा कि वकीलों की फीस और लंबी जांचों ने उन्हें भारी कर्ज में धकेल दिया है। यह कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, यह नहीं पता।

    biden hunter with father

    अमेरिकी विदेश नीति पर क्‍या सवाल उठाए?

    हंटर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बात करते हुए कहा, 'यह सबसे बड़ी असफलता थी। 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसे कहीं बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था।'

    वहीं अवैध अप्रवासन पर हंटर ने कहा, 'अमेरिका को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन अवैध तरीके से आने वालों को संसाधनों पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए।' 

    यह भी पढ़ें- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, शिकागो में सैन्य तैनाती की मांग खारिज की

     