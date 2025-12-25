'ओबामा ने करियर बर्बाद किया, ट्रंप भ्रष्ट हैं'; हंटर का पॉडकास्ट बम... पिता जो बाइडन पर भी लगाए आरोप

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली/वॉशिंगटन। अमेरिकी सियासत में पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन और उनका परिवार अक्सर डोनल्‍ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं के निशाने पर रहता है। बिडेन पर कभी तंज तो कभी नाकामी के आरोप लगना आम सी बात है। लेकिन इस बार हमले बाहर से नहीं, उनके अपने घर के अंदर से हुआ है।

जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्‍ट्रपति डोनल्‍ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्‍होंने अपने पिता जो बिडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के वक्त अफगानिस्तान नीति और अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। हंटर बाइडेन का यह इंटरव्यू अमेरिकी सियासत में एक नया तूफान बनकर सामने आया है।



दरअसल, हंटर बिडेन ने 'द शॉन रायन शो' के 5.5 घंटे के पॉडकास्ट इंटरव्यू में घर-परिवार, बिजनेस और राजनीति से लेकर विदेशी कारोबारी रिश्तों तक कई मुद्दों पर सनसनी मचाने वाले खुलासे किए हैं। हंटर ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि ओबामा प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया था, इसके चलते उनका करियर खराब हुआ और उसका असर यह हुआ कि आज उन पर 134 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।

हंटर बिडेन ने इंटरव्यू में क्‍या-क्‍या दावे किए, यहां पढ़ें... जो बिडेन के बेटे हंटर ने ट्रंप और उनके बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप पर निशाना साधा। कहा- 'ट्रंप परिवार राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल महंगे क्लबों की मेंबरशिप से लेकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अल्बानिया और सर्बिया तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लेने के लिए करता है।'

हंटर ने आरोप लगाते हुए आगे कहा- ये सभी प्रोजेक्ट सरकारी जमीन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और खाड़ी देशों के शाही परिवारों से जुड़े सौदों पर टिके हैं। ये भ्रष्टाचार का छोटा नमूनाभर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप परिवार व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त कॉपर की पाइप तक उखाड़ ले जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।





ओबामा की टीम पर क्या आरोप लगाए? हंटर ने पॉडकास्ट में इंटरव्‍यू के दौरान कहा कि जब साल 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बने थे, तब ओबामा के सलाहकारों ने हितों के टकराव का डर दिखाकर उनके घरेलू लॉबीइंग काम पर आपत्ति जताई। उस समय वे 14–15 धार्मिक विश्वविद्यालयों को कानूनी और नीतिगत सलाह दे रहे थे। उनका शानदार काम चल रहा था।

फिर ऊपर से उन पर बहुत दबाव बनाया गया, जिसके बाद उनको अपना काम छोड़ना पड़ा। तीन बेटियों की महंगी प्राइवेट स्‍कूल की फीस वो भी बिना किसी रेगूलर इनकम और ऊपर से करियर दोबारा शुरू करने की मजबूरी बहुत ही मुश्किल दौर रहा है। सब कुछ बिखर सा गया था।

इस दौरान अमट्रैक बोर्ड से भी हितों के टकराव के नाम पर इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कंसल्टिंग फर्म शुरू की और धीरे-धीरे विदेशी क्लाइंट्स से काम लिया। हंटर किस फैसले को बताया गलत? इस दौरान हंटर ने बताया कि वह 2014 में यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड में शामिल हुए थे, जहां से उन्हें करीब 9 करोड़ रुपये सालाना मिलते थे। उन्होंने बताया- 'यूक्रेन भ्रष्टाचार का गढ़ है और मैं बहुत भोला था। मुझे लगता है कि बुरिस्मा में शामिल होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई थीं।'