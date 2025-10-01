Language
    'मुझे छोड़ने का कितना पैसा लोगे?' घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, CCTV में कैद हुई वारदात

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    न्यूयोर्क के नॉरवुड शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेघर शख्स ने अपार्टमेंट में घुसकर एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान महिला आरोपी शख्स से उसे छोड़ने के लिए विनती करती रही। हमले के बाद आरोपी पीड़िता का पर्स आईडी और अन्य सामान लेकर बिल्डिंग से भाग गया।

    महिला के अपार्टमेंट से बाहर आता हुआ आरोपी। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयोर्क के नॉरवुड शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेघर शख्स ने अपार्टमेंट में घुसकर एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब पांच बजे की है।

    न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी केनेथ सिरिबो तड़के महिला के अपर्टमेंट में घुस आया। जहां पहले उसने महिला के साथ मारपीट की, उसका गला दबाया फिर उसे जमीन पर पटक कर बलात्कार को अंजाम दिया।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान महिला आरोपी शख्स से उसे छोड़ने के लिए विनती करती रही। महिला ने आरोपी से बार-बार पुछा की वो उसे छोड़ने का कितना पैसा लेगा। हमले के बाद आरोपी, पीड़िता का पर्स, आईडी और अन्य सामान लेकर बिल्डिंग से भाग गया।

    घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने

    न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYDP) ने इस घटना के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें आरोपी केनेथ सिरिबो को बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे भागते हुए, अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए और गले में तौलिया लटकाए देखा जा सकता है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद उसे नॉर्थ सेंट्रल ब्रोंक्स अस्पताल ले जाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया की महिला के शरीर पर कई तरह के चोट के निशान हैं।

    आरोपी को न्यूयॉर्क पुलिस ने किया गिरफ्तार

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शख्स को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर हत्या, डकैती, चोरी, रेप और अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया। सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान जज ने आरोपी की जमानत राशि 30000 डॉलर तय की।

    इससे पहले थाई मॉडल पर भी हुआ था हमला

    इससे पहले जुलाई में भी न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही 26 साल की थाई मॉडल पर ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हमला हुआ था, जो जमानत पर बाहर था। न्यूयॉर्क पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक ब्रोंक्स में बलात्कार के 399 मामले दर्ज किए गए हैं। 2024 में इसी अवधि के दौरान न्यूयॉर्क पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किए गए 314 हमलों की तुलना में यह संख्या लगभग 27 प्रतिशत अधिक है।