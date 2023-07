New York Rain न्यूयॉर्क और पेन्सिलवेनिया में हो रही भारी बारिश (New York Heavy Rain) के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। स्टोनी पॉइंट में भारी बाढ़ आने से कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश (Rain) का प्रभाव सबसे ज्यादा मध्य पेंसिल्वेनिया और दक्षिणी न्यूयॉर्क में देखने को मिला।

न्यूयॉर्क और पेन्सिलवेनिया में दिखा बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड का बढ़ा खतरा; सड़कों पर भरा पानी

Your browser does not support the audio element.

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका के न्यूयॉर्क और पेन्सिलवेनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इसके कारण सड़कों पर पानी भर गया है और वाहनों में फंसे लोगों को बचाने का कार्य जारी है। भारी बारिश के कारण यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। न्यूयॉर्क शहर के उत्तर में हडसन वैली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे माइक लॉलर ने ट्विटर पर कई वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें मैनहट्टन से लगभग 40 मील उत्तर में शहर स्टोनी पॉइंट में बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। स्टोनी पॉइंट में भारी बाढ़ आने से कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पेंसिल्वेनिया में बनी बाढ़ की स्थिति पेंसिल्वेनिया में भी बाढ़ की ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। एलेनटाउन से लगभग 15 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित क्वेकरटाउन में सड़कें बाढ़ से घिरी हुई नजर आई। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम पूर्वानुमान केंद्र के मौसम विज्ञानी ब्रायन जैक्सन ने कहा कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत में ठंड के महीनों की तरह मौसम का पैटर्न बन गया है और यह नियमित गर्मी की नमी के साथ संपर्क कर रहा है। बारिश का प्रभाव दिखा इन दो शहरों में बारिश का प्रभाव सबसे ज्यादा मध्य पेंसिल्वेनिया और दक्षिणी न्यूयॉर्क में देखने को मिला। मौसम सेवा ने सोमवार को न्यू इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में व्यापक और संभवतः विनाशकारी बाढ़ की भविष्यवाणी की है। जैक्सन ने कहा, भविष्यवाणी केंद्र ने सोमवार को बर्लिंगटन, वर्मोंट के आसपास के क्षेत्र के लिए अपनी पहली उच्च जोखिम चेतावनी जारी की। बचाव टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही मौसम सेवा ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को ऊंचे क्षेत्रों में जाने की अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक काउंटी आपातकालीन प्रबंधन अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि न्यूयॉर्क के ऑरेंज काउंटी में बचाव टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी हुई है।

Edited By: Nidhi Avinash