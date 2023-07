New York Flood अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में बाढ़ (New York Flood) का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणपूर्वी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए इसे जीवन के लिए खतरा करार दिया है। रॉकलैंड काउंटी के कार्यकारी एड डे ने निवासियों को भारी बारिश खत्म होने तक सुरक्षित स्थान पर घर के अंदर रहने का निर्देश जारी किया है।

अमेरिका: न्यूयॉर्क के हडसन वैली में आई भयंकर बाढ़, 1 की मौत; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

हडसन वैली, एजेंसी। अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के कारण शहर हडसन वैली में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण मजबूरन सड़क बंद करनी पड़ गई। बाढ़ की चेतावनी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणपूर्वी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए इसे 'जीवन के लिए खतरा' करार दिया है। ऑरेंज काउंटी के कार्यकारी स्टीवन एम. न्यूहौस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सड़कों में भरा पानी न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने एक बयान में कहा, राज्य मार्ग 9डब्ल्यू में बाढ़ आ गई और पैलिसेड्स इंटरस्टेट पार्कवे पानी से भर गया है जिसके कारण इसके कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया। पुलिस ने जनता से पार्कवे से बचने की चेतावनी दी है। डब्ल्यूएबीसी के अनुसार, स्टोनी पॉइंट में सीडर पॉन्ड ब्रूक सड़क के ऊपर से बहकर निजी संपत्तियों में पहुंच रहा है। सुरक्षित स्थान पर रहने का आदेश रॉकलैंड काउंटी के कार्यकारी एड डे ने निवासियों को भारी बारिश खत्म होने तक सुरक्षित स्थान पर घर के अंदर रहने का निर्देश जारी किया है।

