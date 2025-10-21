हमास की तरफ से इजरायल पर हमला बोलने वाले आतंकी की अनोखी मांग, कोर्ट में दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला करने वाले हमास आतंकियों में शामिल आरोपी ने अदालत में याचिका दायर ही है। उसने जेल में रहते हुए मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं की मांग की है। कोर्ट ने उसे इसकी इजाजत दे दी है।

33 वर्षीय महमूद अमीन याकूब अल-मुहतादी, अमेरिकी की जेल में बंद है। उसपर कई इजरायली नागरिकों को मारने, अपहरण करने और झूठ बोलकर अमेरिका का वीजा हासिल करने का आरोप है। अदालत ने दी अनुमति कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान मुहतादी के वकीलों ने उसे हलाल फूड, रोजा रखने और हर दिन नमाज अदा करने की अनुमति मांगी थी। संघीय अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी पुलिस को मुहतादी की हर संभव मदद करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा- अमेरिकी मार्शल याचिकाकर्ता को हर संभव और उचित सहायता प्रदान करें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर अदालत फिर इस फैसले पर विचार कर सकती है। 60 लोगों की मौत का आरोप बता दें कि मुहतादी पर आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान वो भी हमास के लड़ाकों में शामिल था। मुहतादी उस समय गाजा में ही मौजूद था। हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर उसने 60 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था और 19 लोगों को किडनैप किया था।