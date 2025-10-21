'बहुत बढ़िया, ख्वाबों में रहिए...', ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने क्यों उड़ाया ट्रंप का मजाक?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है और इसके पीछे कोई और नहीं, बल्कि ईरान है। ईरान ने उनके बातचीत शुरू करने वाले ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया है। वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने परमाणु ठिकानों को नष्ट करने वाले ट्रंप के दावों को भी झूठ बताया है।

ईरान और अमेरिका के बीच 5 राउंड की बातचीत चल रही थी। हालांकि, जून में इजरायली बमबारी के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद यह बातचीत बीच में ही रुक गई थी। खामेनेई ने उड़ाया ट्रंप का मजाक ईरान की स्थानीय मीडिया के अनुसार, खामेनेई ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वो (ट्रंप) खुद को डीलमेकर कहते हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। खामेनेई के अनुसार, "ट्रम्प कहते हैं कि वो एक डीलमेकर हैं, लेकिन अगर कोई सौदा जबरदस्ती से किया जाता है और उसका परिणाम पहले से निर्धारित होता है, तो वह सौदा नहीं, बल्कि धमकी है।"

ट्रंप के दावों को ठुकराया बता दें कि पिछले हफ्ते इजरायली संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर वो तेहरान (ईरान की राजधानी) के साथ शांति समझौता करने में सफल होते हैं, तो यह बहुत महान काम होगा।