    अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित मरीज, एक्सपर्ट ने महामारी फैलने की दी चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:33 PM (IST)

    वॉशिंगटन में एक मरीज H5N5 बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया है, जो पहले मनुष्यों में नहीं देखा गया था। जांचकर्ता वायरस के स्रोत का पता लगाने में जुटे हैं, जिसके पाले गए मुर्गे होने की आशंका है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि व्यापक आबादी के लिए जोखिम कम है, लेकिन विशेषज्ञ महामारी फैलने की चेतावनी दे रहे हैं। मानव-से-मानव प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

    अमेरिकी मरीज बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक मरीज को H5N5 बर्ड फ्लू संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मरीज में पाया गया स्ट्रेन पहले मनुष्यों में नहीं पाया गया था। संघीय अधिकारी अभी भी समग्र सार्वजनिक खतरे को कम मानते हैं।

    यह नौ महीनों में अमेरिका में एवियन इन्फ्लूएंजा से पहला मानव संक्रमण है, फिर भी अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का कहना है कि व्यापक आबादी के लिए वर्तमान जोखिम सीमित है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मरीज को ग्रेज हार्बर काउंटी का एक वृद्ध व्यक्ति बताया है, जिसे पहले से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं। वह व्यक्ति इस महीने की शुरुआत से ही अस्पताल में भर्ती है।

    वायरस के स्रोत का पता लगाने में जुटे जांचकर्ता

    जांचकर्ताओं ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वायरस कैसे फैला, हालांकि शुरुआती संकेत बताते हैं कि पाले गए मुर्गे इसका स्रोत हो सकते हैं और स्वास्थ्य एवं कृषि दोनों एजेंसियां परिस्थितियों की जांच कर रही हैं।

    किन कारणों से फैल सकता है बर्ड फ्लू

    एवियन इन्फ्लूएंजा संक्रमित जानवर की लार, बलगम, मल और दुधारू मवेशियों के दूध के माध्यम से फैल सकता है। संक्रमण की संभावना आमतौर पर पतझड़ के अंत और सर्दियों के दौरान बढ़ जाती है जब प्रवासी पक्षी घरेलू झुंडों से मिलते हैं।

    हालांकि एवियन इन्फ्लूएंजा लंबे समय से दुनिया भर के जंगली पक्षियों में फैलता रहा है, लेकिन जनवरी 2022 में शुरू हुए अमेरिका के वर्तमान प्रकोप में पिछले प्रकरणों की तुलना में स्तनधारियों में अधिक संक्रमण हुआ है।

    मानव-से-मानव प्रसार का कोई प्रमाण नहीं

    अमेरिका में मानव-से-मानव प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वॉशिंगटन के अधिकारी उन लोगों की निगरानी कर रहे हैं जो रोगी के निकट संपर्क में रहे होंगे ताकि लक्षणों की जांच की जा सके और परीक्षण या उपचार प्रदान किया जा सके।

    एक्सपर्ट ने दी महामारी की चेतावनी

    कुल मिलाकर कम जोखिम के बावजूद, इन्फ्लूएंजा रिसर्चर ने चेतावनी दी है कि वायरस अभी भी चिंता का विषय है। डॉ. रिचर्ड वेबी ने इसके विकास को लेकर अनिश्चितता को रेखांकित करते हुए कहा कि वायरस में "महामारी फैलाने की क्षमता" है।