    ट्रंप का एक और नया एलान, अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों के लिए बड़ा तोहफा; वीजा शुल्क में मिलेगी छूट

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:31 PM (IST)

    अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों को एच-1बी वीजा आवेदन पर एक लाख डॉलर शुल्क से छूट मिल सकती है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्रीय हित में कुछ मामलों में वीजा शुल्क माफ किया जा सकता है। एच-1बी वीजा कार्यक्रम उन अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी डॉक्टरों पर निर्भर हैं। ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया को फिर से तैयार करने का प्रस्ताव दिया है।

    अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों को एच-1बी वीजा शुल्क में मिल सकती है छूट (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों को नए एच-1बी वीजा आवेदन पर एक लाख डॉलर शुल्क से छूट मिल सकती है। वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद मची अफरा-तफरी के बीच ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए कुछ मामलों में वीजा शुल्क से छूट दी जा सकती है।

    एच-1बी वीजा कार्यक्रम उन अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दूरदराज के इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित विदेशी डाक्टरों पर निर्भर हैं। कई स्वास्थ्य प्रणालियां रेजिडेंट डाक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को लाने के लिए वीजा पर निर्भर करती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रशिक्षित अमेरिकी पेशेवर आकर्षित नहीं होते हैं।

    नए एच-1बी वीजा में मिलेगी अच्छी सैलरी की गारंटी

    ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को एक प्रस्ताव जारी किया, जो बेहतर वेतन पर उच्च दक्षता वाले कामगारों के पक्ष में एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया को फिर से तैयार करेगा। संघीय रजिस्टर नोटिस में ये जानकारी दी गई है।

    नोटिस में कहा गया कि नई प्रक्रिया को अगर अंतिम रूप दिया जाता है तो वीजा के लिए वार्षिक आवेदनों की संख्या 85 हजार की वैधानिक सीमा से अधिक होने पर ऊंचा वेतन देनेवाले नियोक्ताओं के आवेदनों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इससे मौजूदा लाटरी सिस्टम भी बदल जाएगा। मार्च 2026 से नए नियमों के अमल में आने की उम्मीद है।

