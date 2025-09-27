पहली महिला संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए बढ़ी मांग, 80 साल से पुरुष ही कर रहे नेतृत्व

अपने 80 वर्ष के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र में कभी भी कोई महिला महासचिव के पद पर कार्यरत नहीं रही है - एक ऐसा तथ्य जिसे कुछ विश्व नेता अब वैश्विक कूटनीति के उच्चतम स्तर पर लैंगिक असमानता के एक स्पष्ट प्रतीक के रूप में देखते हैं। अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन 2026 में किया जाएगा और उनका कार्यकाल एक जनवरी 2027 से शुरू होगा।

इस सप्ताह की वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ नेताओं ने मांग की कि किसी महिला को इस पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन 2026 में किया जाएगा और उनका कार्यकाल एक जनवरी, 2027 से शुरू होगा।

एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने कहा, समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में महिला को चुना जाए। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्षेत्रीय संतुलन का सम्मान किया जाना चाहिए।