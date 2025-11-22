Language
    'जेडी वेंस जलते हैं...', फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात पर ऐसा क्यों कहा?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार ने डोनल्ड ट्रंप और शिवानी ममदानी की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'जेडी वेंस जलते हैं'। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी जेडी वेंस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ट्रंप के साथ उनके संबंधों को लेकर की गई है। इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच काफी शानदार मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर फॉक्स न्यूज के एंकर ब्रायन किलमीड ने कहा शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी के बीच हुई मीटिंग उम्मीद से कहीं बेहतर रही, उन्होंने दावा किया कि दोनों की तुरंत अच्छी दोस्ती बन गई। इतनी कि जेडी वेंस जल गए होंगे।

    किलमीड ने कहा, "मुझे लगता है कि जेडी वेंस जलते हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ममदानी को अपने रनिंग मेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे सच में बहुत अच्छे से मिले।"

    किलमीड ने कहा कि ट्रंप ममदानी से बात करते समय काफी सहज थे और आगे बताया कि दोनों ने अपनी बातचीत के दौरान दोस्ताना हाथ भी मिलाया। यह मीटिंग पहले हुई तीखी बहस से एकदम अलग थी।


    महीनों तक ममदानी से पब्लिकली भिड़ते रहे ट्रंप

    महीनों तक, ट्रंप ममदानी से पब्लिकली भिड़ते रहे थे और चेतावनी दी थी कि ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल सपोर्ट खतरे में पड़ सकता है।

    अगस्त में, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "उन्हें वाशिंगटन के साथ ऐसी दिक्कतें होंगी जैसी हमारे कभी महान शहर के इतिहास में किसी मेयर को नहीं हुईं। याद रखें, उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर मुझसे पैसे चाहिए, ताकि वे अपने सभी नकली कम्युनिस्ट वादों को पूरा कर सकें।" उन्होंने आगे कहा, "उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उन्हें वोट देने का क्या मतलब है?"

    ओवल ऑफिस में मुलाकात से बदला ट्रंप का रवैया

    लेकिन ओवल ऑफिस में आमने-सामने मिलने के बाद, ट्रंप का रवैया थोड़ा नरम था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मेयर-इलेक्ट "बहुत अच्छा काम कर सकते हैं," और रिपोर्टर्स से कहा कि "मुझे लगता है कि आपको, उम्मीद है, एक बहुत अच्छा मेयर मिलेगा। वह जितना बेहतर करेंगे, मैं उतना ही खुश रहूंगा।"

    उन्होंने कहा, "पार्टी में कोई फर्क नहीं है, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है। और हम सबका सपना सच करने में उनकी मदद करेंगे। एक मजबूत और बहुत सुरक्षित न्यूयॉर्क बनाएंगे।"

    जब पूछा गया कि क्या वह ममदानी की लीडरशिप में न्यूयॉर्क में रहने के बारे में सोचेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हां, मैं सोचूंगा। सच में सोचूंगा। खासकर मीटिंग के बाद।"

    ट्रंप की टोन में बदलाव आया- किलमीडे

    किलमीडे ने कहा कि महीनों से चल रहे पर्सनल हमलों की तुलना शुक्रवार की अच्छी बातचीत से करने पर टोन में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि माहौल उनकी पिछली बातों से "काफी अलग" था। किलमीडे ने कहा, "यह प्यार का जश्न था। यह सम्मान का जश्न था।"

    इसे भी पढ़ें: 'जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक बातों पर हम सहमत हुए', जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद बोले राष्ट्रपति ट्रंप

     

     