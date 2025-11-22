Language
    'जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक बातों पर हम सहमत हुए', जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद बोले राष्ट्रपति ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद से ज्यादा मुद्दों पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण विषयों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई। ममदानी ने भी मुलाकात को सफल बताते हुए सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि उनकी मुलाकात बेहद उपयोगी रही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ममदानी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ महीनों तक वे एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे थे। ट्रंप ने ममदानी की नीतियों की आलोचना की थी, उन्हें कम्युनिस्ट कहा था और चेतावनी दी थी कि उनकी जीत न्यूयॉर्क के लिए पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा होगी।

    मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, ''हमारी अभी-अभी बेहतरीन, बहुत अच्छी और उपयोगी मुलाकात हुई। दोनों में एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर, बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। मैं मेयर को बधाई देना चाहता था। उन्होंने शुरुआती प्राइमरी से ही कई होशियार लोगों के खिलाफ एक अविश्वसनीय मुकाबला लड़ा। उन्होंने उन्हें आसानी से हरा दिया।

    जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ममदानी प्रशासन के तहत न्यूयॉर्क शहर में रहने में सहज महसूस करेंगे, तो ट्रंप ने जोर देकर कहा, ''हां, मैं ऐसा करूंगा, खासकर बैठक के बाद। उन्होंने कहा कि जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक बातों पर हम सहमत हुए। मैं चाहता हूं कि वह अच्छा काम करें और हम इसमें मदद करेंगे। उनके विचार अलग हो सकते हैं।''

    वहीं, ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात की सराहना की, और इसे एक उत्पादक मुलाकात बताया। ममदानी ने कहा कि दोनों ने किराया, किराने का सामान, उपयोगिताओं, किफायती आवास, जीवनयापन की लागत के संकट और आवास जैसे मुद्दों पर बात की।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)