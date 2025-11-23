Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एलियन के बारे में जानते थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति HW बुश? नई डॉक्यूमेंट्री में सनसनीखेज दावा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    एक नई डॉक्यूमेंट्री 'द ऐज ऑफ डिस्क्लोजर' में दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को 1964 में न्यू मेक्सिको के होलोमैन एयर फोर्स बेस पर हुए एक एलियन एनकाउंटर की जानकारी थी। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, एक एलियन ने एयरफोर्स और सीआईए कर्मियों से बात करने की कोशिश की थी। यह डॉक्यूमेंट्री एलियन्स की मौजूदगी से जुड़े कई खुलासे करती है और अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    एलियन्स पर बनी नई डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा खुलास। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलियन्स की मौजूदगी आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर विज्ञान की दुनिया में इसे लेकर कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। वहीं,अब एक नई डॉक्यूमेंट्री में भी दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति HW बुश को इसके बारे में जानकारी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि 1964 में न्यू मेक्सिको में एक एलियन का एनकाउंटर कर दिया गया था। यह एनकाउंटर अमेरिका के होलोमैन एयर फोर्स बेस पर हुआ था। इसकी जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश (राष्ट्रपति कार्यकाल 1989-1993 तक) को दी गई थी।

    एलियन्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री

    इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 'द ऐज ऑफ डिस्क्लोजर' (The Age of Disclosure) है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक खगोल भौतिक विज्ञानी एरिक डेविस का इंटरव्यू शामिल है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2003 में एक निजी बातचीत के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया था।

    UFO Aliens

    पूर्व राष्ट्रपति ने किया था खुलासा

    बता दें कि एरिक डेविस एडवांस एयरोस्पेस थ्रेट आईडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (AATIP) के सलाहकार रह चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बुश ने दावा किया था कि अमेरिकी एयरबेस ने तीनों अंतरिक्ष यान (Spaceships) को देखा था। उनमें से एक स्पेसशिप लैंड हुई थी। उनमें से एक एलियन बाहर आया था और उसने एयरफोर्स और CIA के कर्मचारी से बात करने की कोशिश की थी।

    एलियन्स पर हुए कई दावे

    यह डॉक्यूमेंट्री शुक्रवार को अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। इसमें एलियन्स को लेकर ऐसे कई दावे और खुलासे किए गए हैं। AATIP के पूर्व सदस्य हैल पुथॉफ ने भी दावा किया है कि उन्होंने एलियन्स से जुड़े कई साक्ष्य बरामद किए हैं।

    स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता गैरी नोलन का कहना है कि अमेरिकी सैन्यकर्मी हवा कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो गए थे, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं थीं।

    George HW Bush

    अमेजन प्राइम पर हुई रिलीज

    डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक दान फराह को उम्मीद है कि यह फिल्म एलियन्स की मौजूदगी से जुड़े कई सवालों से पर्दा उठाएगी। दान के अनुसार, "मुझे लगता है कि यह फिल्म हमें अलग जगह पर ले जाकर खड़ा करेगी। इसमें राष्ट्रपति खुद दुनिया को बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे और लोग भी यहां रहते हैं।"

    यह भी पढ़ें- 'हमारी दोस्ती अमर रहे', G20 Summit के दौरान पीएम मोदी से क्या बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों?