एलियन के बारे में जानते थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति HW बुश? नई डॉक्यूमेंट्री में सनसनीखेज दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलियन्स की मौजूदगी आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर विज्ञान की दुनिया में इसे लेकर कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। वहीं,अब एक नई डॉक्यूमेंट्री में भी दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति HW बुश को इसके बारे में जानकारी थी।

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि 1964 में न्यू मेक्सिको में एक एलियन का एनकाउंटर कर दिया गया था। यह एनकाउंटर अमेरिका के होलोमैन एयर फोर्स बेस पर हुआ था। इसकी जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश (राष्ट्रपति कार्यकाल 1989-1993 तक) को दी गई थी।

एलियन्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 'द ऐज ऑफ डिस्क्लोजर' (The Age of Disclosure) है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक खगोल भौतिक विज्ञानी एरिक डेविस का इंटरव्यू शामिल है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2003 में एक निजी बातचीत के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया था।

पूर्व राष्ट्रपति ने किया था खुलासा बता दें कि एरिक डेविस एडवांस एयरोस्पेस थ्रेट आईडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (AATIP) के सलाहकार रह चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बुश ने दावा किया था कि अमेरिकी एयरबेस ने तीनों अंतरिक्ष यान (Spaceships) को देखा था। उनमें से एक स्पेसशिप लैंड हुई थी। उनमें से एक एलियन बाहर आया था और उसने एयरफोर्स और CIA के कर्मचारी से बात करने की कोशिश की थी।

एलियन्स पर हुए कई दावे यह डॉक्यूमेंट्री शुक्रवार को अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। इसमें एलियन्स को लेकर ऐसे कई दावे और खुलासे किए गए हैं। AATIP के पूर्व सदस्य हैल पुथॉफ ने भी दावा किया है कि उन्होंने एलियन्स से जुड़े कई साक्ष्य बरामद किए हैं।