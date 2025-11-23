'हमारी दोस्ती अमर रहे', G20 Summit के दौरान पीएम मोदी से क्या बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात खास रही। दोनों नेताओं ने दुनिया के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस दोस्ती को दुनिया के भविष्य के लिए अच्छा बताया।

दरअसल, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को जैसे ही देखा, उनके पास पहुंच गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैक्रों ने भारत और फ्रांस के संबंधों की जमकर तारीफ की।

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर साझा की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा ''जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई। हमने तमाम मुद्दों पर उपयोगी बातचीत की। भारत और फ्रांस के आपसी संबंध वैश्विक हित के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बने हुए हैं।''

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से इस बैठक को एक "आनंददायक आदान-प्रदान" बताया और कहा कि भारत-फ्रांस संबंध "वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत" बने हुए हैं।

Delighted to meet President Macron during the Johannesburg G20 Summit. We had an engaging exchange on different issues. India–France ties remain a force for global good!@EmmanuelMacron pic.twitter.com/SZap6iGAWR — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

मैक्रों ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद आभार व्यक्त करते हुए भारत-फ्रांस संबंधों की मजबूती की पुष्टि की। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "धन्यवाद, मेरे मित्र, प्रिय नरेंद्र मोदी। जब राष्ट्र एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वे और भी मजबूत होते हैं। हमारे देशों के बीच मित्रता अमर रहे!"

प्राकृतिक आपदाएं बड़ी चुनौती

जोहान्सबर्ग में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र के दौरान पीएम मोदी ने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "प्राकृतिक आपदाएं मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इस वर्ष भी, इनका प्रभाव वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। ये घटनाएं प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। इस विचार का समर्थन करने के लिए, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का गठन किया। मैं इस महत्वपूर्ण एजेंडे को प्राथमिकता देने के लिए दक्षिण अफ्रीका को भी बधाई देता हूं।"