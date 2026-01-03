Language
    मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का एलान: ‘फिलहाल वेनेजुएला की कमान संभालेगा अमेरिका’

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:49 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस  ...और पढ़ें

    'अमेरिका अभी वेनेजुएला चलाएगा', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप की घोषणा (photo generated with AI)

    डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का संचालन तब तक करेगा जब तक "सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण" सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता।

    ट्रंप ने कहा कि हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित और उचित सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते। हम नहीं चाहते कि कोई और सत्ता में आए और हमें फिर वही पुरानी समस्याएं झेलनी पड़ें। इसलिए हम देश का संचालन करेंगे।" उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उत्पादन बढ़ाने के लिए भेजने की बात कही, जिससे देश "अरबों डॉलर" कमा सकेगा।

    गिरफ्तारी का अभियान

    अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अभियान शनिवार तड़के शुरू हुआ। काराकास में कम से कम सात जोरदार विस्फोट हुए, जिनके सा कम ऊंचाई पर विमान उड़ते देखे गए। फोर्ट टियूना सैन्य परिसर और अन्य ठिकानों से धुआं उठता दिखा।

    डेल्टा फोर्स की विशेष इकाइयों ने मादुरो दंपति को उनके आवास से गिरफ्तार किया और उन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर ले जाया गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मादुरो की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे आंखों पर पट्टी और हथकड़ी लगाए दिख रहे थे।

    अमेरिकी न्याय विभाग ने नई अभियोग पत्र जारी किया, जिसमें मादुरो और उनकी पत्नी पर "नारको-आतंकवाद साजिश" के आरोप लगाए गए। उन्हें न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाएगा।

    ट्रंप के बयान

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास पहले से ही वेनेजुएला में मजबूत उपस्थिति है और बड़ी तेल कंपनियां बुनियादी ढांचे की मरम्मत करेंगी। उन्होंने इसे "साझेदारी" बताया जो वेनेजुएलावासियों को "अमीर, स्वतंत्र और सुरक्षित" बनाएगी। कोई समयसीमा या कानूनी ढांचा नहीं बताया गया। ट्रंप ने दूसरी सैन्य कार्रवाई की तैयारी का जिक्र किया, लेकिन कहा कि पहली सफलता के कारण जरूरत नहीं पड़ी।

    यह कार्रवाई महीनों की बढ़ती तनाव के बाद हुई

    यह कार्रवाई महीनों की बढ़ती तनाव के बाद हुई, जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला को ड्रग तस्करी का केंद्र बताया और कैरेबियन में नौसैनिक तैनाती बढ़ाई। 2025 में अमेरिका ने दर्जनों संदिग्ध ड्रग जहाजों पर हमले किए।

    वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की "जीवन प्रमाण" की मांग की और इसे "अपहरण" बताया। रक्षा मंत्री ने "आक्रमण" की निंदा की। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो (2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) ने चुप्पी साधी रखी है, लेकिन कुछ विपक्षी स्रोतों ने इसे "वार्ता से निकला समझौता" बताया।