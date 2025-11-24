गर्लफ्रेंड को स्वाट टीम की सुरक्षा देकर फंसे FBI चीफ काश पटेल, जेट विमान के दुरुपयोग का लगा चुका है आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) प्रमुख काश पटेल अपनी गायिका गर्ल फ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को हाई प्रोफाइल स्वाट सिक्योरिटी देकर फंस गए हैं। पहले से ही तमाम मामलों में कांग्रेस के निशाने पर चल रहे पटेल के इस फैसले की भी जांच शुरू हो गई है। बताया जाता है कि वह लंबे समय से लोक गायिका के साथ डेटिंग कर रहे हैं। एलेक्सिस विल्किंस को नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में स्वाट टीम के दो सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रवेश करता देख सभी के कान खड़े हो गए। अमेरिका की बेहद प्रशिक्षित यूनिट है स्वाट टीम बता दें कि स्वाट टीम अमेरिका की बेहद प्रशिक्षित यूनिट है, जिसे किसी इमारत में आतंकियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने में माहिर माना जाता है। किसी तरह का खतरा न देख, दोनों सुरक्षाकर्मी लौट गए। इसके बाद पटेल ने टीम के कमांडर से इसकी शिकायत की कि दोनों सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

पटेल ने अपने कार्यकाल के पहले नौ महीनों में करदाताओं द्वारा जुटाए गए संसाधनों का जिस तरह से जमकर इस्तेमाल किया, उससे प्रशासन के अंदर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मानक व्यवहार की सीमाओं के दायरे में है। इसमें अपनी और अपनी प्रेमिका की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का अत्यधिक इस्तेमाल भी शामिल है।

सरकारी जेट विमान का भी काश पटेल ने किया है उपयोग उन्होंने अपनी कुछ मनोरंजक यात्राओं के लिए भी सरकारी जेट का उपयोग किया है, जैसे कि पटेल अपने दोस्तों के साथ गर्मियों में स्काटलैंड में एक निजी रिजार्ट में गोल्फ खेलने के लिए गए थे।विल्किंस को कार्यक्रमों या प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए सरकारी सुरक्षा प्रदान करने की बात ने विशेष ध्यान खींचा है।