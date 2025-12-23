बख्तरबंद BMW X5 में सफर और जेट की मांग के बीच विवादों में घिरे काश पटेल, क्या है पूरा मामला
अमेरिकी अधिकारी काश पटेल एक बख्तरबंद बीएमडब्ल्यू एक्स5 में सवारी करने और जेट विमान की मांग को लेकर विवादों में हैं। उन पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। FBI के निदेशक काश पटेल (Kash Patel) पर सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। काश पटेल बख्तरबंद BMW X5 कारों में घूमते हैं और एक एडवांस जेट की मांग कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद काश पटेल सवालों के घेरे में आ गए हैं।
FBI निदेशक के सभी वरिष्ठ अधिकारी शेवरले सबअर्बन गाड़ियों से सफर करते हैं। मगर, काश पटेल पर आरोप है कि वो इन गाड़ियों को बख्तरबंद BMW X5 कारों से बदलना चाहते हैं। FBI ने काश पटेल के ही अनुरोध पर यह गाड़ी खरीदी है।
FBI ने पेश की सफाई
FBI के प्रवक्ता बेन विलियमसन ने भी BMW X5 खरीदने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि FBI अपनी गाड़ियों के बेड़े को अपग्रेड कर रही है। अन्य विकल्पों की तुलना में BMW X5 खरीदना सस्ता विकल्प है। हालांकि, यह गाड़ियां कितने ही हैं, इनकी जानकारी FBI के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
विलियमसन के अनुसार,
संघीय एजेंट्स के द्वारा गाड़ियों को अपग्रेड करना आम बात है। FBI समेत सभी सरकारी एजेंसियां बजट के आधार पर वाहन में बदलाव करती रहती हैं।
बख्तरबंद BMW X5 गाड़ियां एके-47 से लेस होती हैं, जिन्हें खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसपर स्टील और बैलिस्टिक ग्लास की शील्ड चढ़ाई गई है। हालांकि, कई लोग इसे अनावश्यक खर्च करार देते हुए काश पटेल की आलोचना कर रहे हैं।
जेट की मांग पर लगी रोक
जानकारी के अनुसार, नई बख्तरबंद BMW X5 गाड़ियां खरीदने में लगभग 4,80,000 डॉलर का खर्च आएगा। यह शेवरले से लगभग दोगुना दाम है। इसके अलावा काश पटेल पर जेट खरीदने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा था। मगर, इसकी लागत 90-115 मिलियन डॉलर तक आने का अनुमान था, जिसके कारण यह प्लान स्थगित कर दिया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।