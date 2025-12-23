बख्तरबंद BMW X5 में सफर और जेट की मांग के बीच विवादों में घिरे काश पटेल, क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। FBI के निदेशक काश पटेल (Kash Patel) पर सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। काश पटेल बख्तरबंद BMW X5 कारों में घूमते हैं और एक एडवांस जेट की मांग कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद काश पटेल सवालों के घेरे में आ गए हैं।

FBI निदेशक के सभी वरिष्ठ अधिकारी शेवरले सबअर्बन गाड़ियों से सफर करते हैं। मगर, काश पटेल पर आरोप है कि वो इन गाड़ियों को बख्तरबंद BMW X5 कारों से बदलना चाहते हैं। FBI ने काश पटेल के ही अनुरोध पर यह गाड़ी खरीदी है।

FBI ने पेश की सफाई FBI के प्रवक्ता बेन विलियमसन ने भी BMW X5 खरीदने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि FBI अपनी गाड़ियों के बेड़े को अपग्रेड कर रही है। अन्य विकल्पों की तुलना में BMW X5 खरीदना सस्ता विकल्प है। हालांकि, यह गाड़ियां कितने ही हैं, इनकी जानकारी FBI के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।