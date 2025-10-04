प्राइड फ्लैग लगाने पर FBI चीफ का एक्शन, काश पटेल ने ब्यूरो ट्रेनी को नौकरी से किया बर्खास्त
एफबीआई चीफ काश पटेल ने एक ट्रेनी को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने अपने कार्यस्थल पर प्राइड फ्लैग लगाया था। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी ने एफबीआई में कई वर्षों तक सेवा की और कई पुरस्कार जीते थे। पटेल ने उस व्यक्ति पर राजनीतिक संकेतों का अनुचित प्रदर्शन करने का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। FBI चीफ काश पटेल ने बुधवार, 1 अक्टूबर को एक ब्यूरो ट्रेनी के को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने अपने वर्क प्लेस पर प्राइड फ्लैग लगाया था।
सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कर्मचारी, जिसने वर्षों तक एफबीआई में सेवा दी थी और अपने कार्यकाल के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। हालांकि पत्र में प्राइड फ्लैग का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि पटेल ने उस व्यक्ति पर गलत निर्णय और राजनीतिक संकेतों का अनुचित प्रदर्शन करने का आरोप लगाया।
डेस्क पर लगाया था प्राइड फ्लैग
सीएनएन के सूत्रों के अनुसार, ट्रेनी पहले लॉस एंजिल्स में एफबीआई सपोर्ट स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर चुका था, जहां उसने एक फील्ड ऑफिस डायवर्सिटी प्रोग्राम कॉर्डिनेटर के रूप में काम किया था और अपने डेस्क पर प्राइड फ्लैग को प्रदर्शित किया था।
ट्रेनी पर राजनीतिक संकेतों का अनुचित प्रदर्शन का आरोप
एमएसएनबीसी द्वारा प्राप्त पटेल के 1 अक्टूबर के पत्र की एक कॉपी में कहा गया है, "तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करने और आपकी परिवीक्षाधीन स्थिति पर विचार करने के बाद, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान आपने अपने कार्य क्षेत्र में राजनीतिक संकेतों का अनुचित प्रदर्शन करके गलत निर्णय लिया था।"
अनुच्छेद II शक्तियों का किया गया इस्तेमाल
इस पत्र में संघीय एजेंसी के कर्मियों को हटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अनुच्छेद II शक्तियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका औचित्य न्याय विभाग और एफबीआई में हाल ही में हुई अन्य बर्खास्तगी में भी उद्धृत किया गया है। इनमें से कई बर्खास्तगी अब चल रही कानूनी चुनौतियों का विषय हैं।
एफबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि ऐतिहासिक रूप से, किसी के डेस्क पर प्राइड फ्लैग प्रदर्शित करना कभी भी ब्यूरो की नीति का उल्लंघन नहीं माना गया है।
