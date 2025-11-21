'युद्ध में भारत की होगी जीत', पूर्व CIA अधिकारी से चिढ़ा पाकिस्तान, भर-भरकर मिली ऑनलाइन धमकियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व CIA अधिकारी और व्हिसलब्लोअर जॉन किरियाकू ने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान उनसे जबरन माफी मांगने की कोशिश की थी।

किरियाकू ने अक्टूबर में ANI से बात करते हुए कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध होता है तो पाकिस्तान हार जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें ऑनलाइन गालियां दीं और साथ ही कई जान से मारने की धमकियां भी मिली।

किरियाकू ने क्या कहा था ? किरियाकू ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भारत की आबादी पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है, इसलिए पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक कितनी धमकियां मिली हैं, इसकी गिनती भी नहीं है।

उनके बयान के बाद PTI ने उन्हें एक पत्र भेजकर कड़े शब्दों में निंदा की और इमरान खान, उनकी पार्टी और पाकिस्तान की जनता से तुरंत माफी मांगने की मांग की। किरियाकू ने कहा कि यह पत्र PTI के अध्यक्ष की ओर से आया था। बता दें, मार्च 2023 से पूर्व पंजाब सीएम चौधरी परवेज इलाही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।

किरियाकू का तंज भरा पत्र उन्होंने बताया कि उनके वकील ने सुरक्षा को लेकर सावधान रहने और कम प्रोफाइन में रहने की सलाह दी थी। लेकिन किरियाकू ने जवाब में बेहद तंज भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए पत्र भेजा। हालांकि, उनके इस पत्र पर PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।