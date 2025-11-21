Language
    'युद्ध में भारत की होगी जीत', पूर्व CIA अधिकारी से चिढ़ा पाकिस्तान, भर-भरकर मिली ऑनलाइन धमकियां

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि भारत-पाक तनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उनसे माफी मांगने को कहा था। किरियाकू ने कहा था कि युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होगा, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलीं। पीटीआई ने उन्हें पत्र लिखकर माफी की मांग की, जिसके जवाब में किरियाकू ने तंज भरा पत्र भेजा। किरियाकू पहले भी सीआईए के टॉर्चर प्रोग्राम का खुलासा कर विवादों में रहे हैं।

    Hero Image

    पूर्व CIA अधिकारी से चिढ़ा पाकिस्तान इमरान की पार्टी ने की जबरन माफी की मांग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व CIA अधिकारी और व्हिसलब्लोअर जॉन किरियाकू ने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान उनसे जबरन माफी मांगने की कोशिश की थी।

    किरियाकू ने अक्टूबर में ANI से बात करते हुए कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध होता है तो पाकिस्तान हार जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें ऑनलाइन गालियां दीं और साथ ही कई जान से मारने की धमकियां भी मिली।

    किरियाकू ने क्या कहा था?

    किरियाकू ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भारत की आबादी पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है, इसलिए पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक कितनी धमकियां मिली हैं, इसकी गिनती भी नहीं है।

    उनके बयान के बाद PTI ने उन्हें एक पत्र भेजकर कड़े शब्दों में निंदा की और इमरान खान, उनकी पार्टी और पाकिस्तान की जनता से तुरंत माफी मांगने की मांग की। किरियाकू ने कहा कि यह पत्र PTI के अध्यक्ष की ओर से आया था। बता दें, मार्च 2023 से पूर्व पंजाब सीएम चौधरी परवेज इलाही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।

    किरियाकू का तंज भरा पत्र

    उन्होंने बताया कि उनके वकील ने सुरक्षा को लेकर सावधान रहने और कम प्रोफाइन में रहने की सलाह दी थी। लेकिन किरियाकू ने जवाब में बेहद तंज भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए पत्र भेजा। हालांकि, उनके इस पत्र पर PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

    पहले भी विवादों में घिर चुके हैं किरियाकू

    2007 में जॉन किरियाकू ने CIA के टॉर्चर प्रोग्राम का खुलासा किया था। उन्हें इसके बाद 23 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि, बाद में आरोप हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।

    जॉन किरियाकू CIA में करीब 15 साल रहे और 9/11 के बाद कई अहम आतंकवाक-रोधी ऑपरेशनों का हिस्सा रहे। उन्होंने 2002 में अल-कायदा के बड़े सदस्य अबू जुबैदा को गिरफ्तार करने वाले ऑपरेशन का नेतृत्व भी किया था। 

