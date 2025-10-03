'भारत के हित की बात करें', पूर्व अमेरिकी अधिकारी की राहुल गांधी को नसीहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विकरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेता चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, उन्हें भारतीय मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों में द्विदलीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रेमंड ने यह प्रतिक्रिया राहुल के उस बयान पर दी है, जिसमें उन्होंने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।

राहुल के इस बयान पर रेमंड ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों दलों के भारतीय नेता भारतीय मूल्यों के पक्ष में और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। हमने स्वतंत्र विश्व के नेताओं के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के मूल्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वह द्विदलीय व्यवस्था है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं, जो अमेरिका में ध्वस्त हो गई है और मुझे डर है कि यह भारत में भी ध्वस्त हो रही है।'