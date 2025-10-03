'भारत के हित की बात करें', पूर्व अमेरिकी अधिकारी की राहुल गांधी को नसीहत

Language
    अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विकरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलने की नसीहत दी है। उन्होंने भारत और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात भी कही। रेमंड की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विकरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेता चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, उन्हें भारतीय मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों में द्विदलीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रेमंड ने यह प्रतिक्रिया राहुल के उस बयान पर दी है, जिसमें उन्होंने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।

    राहुल के इस बयान पर रेमंड ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों दलों के भारतीय नेता भारतीय मूल्यों के पक्ष में और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। हमने स्वतंत्र विश्व के नेताओं के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के मूल्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वह द्विदलीय व्यवस्था है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं, जो अमेरिका में ध्वस्त हो गई है और मुझे डर है कि यह भारत में भी ध्वस्त हो रही है।'

    उन्होंने यह भी सलाह दी कि नेताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल ने बुधवार को कोलंबिया की ईआइए यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

