'वह देश में भी ऐसा ही करते हैं और विदेश में भी,' राहुल गांधी के बयान पर फूटा BJP सांसद का गुस्सा
कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में और विदेश में भारत के खिलाफ निराधार बातें करते हैं। उन्हें भारत को गाली देने का अधिकार मिला हुआ है फिर भी वे कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की।
एजेंसी, पटना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में दिए गए बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी के इस बयान से उन्हे घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा होता अगर राहुल गांधी भारत के लोगों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी होतीं, लेकिन वे भारत पर हमला कर रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कि वह देश में भी ऐसा ही करते हैं और विदेश में भी। कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं।
इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे भाजपा सांसद रविशंकर ने कहा कि वे भारत और विदेश में निराधार बातें करते हैं।
आप को तो हिंदुस्तान ने गाली देने का अधिकार दे रखा है और कहते हैं कि भारत में बोलने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर आप विदेश में भारत का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको देश में मिली सीटें भी नहीं मिलेंगी... हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने लोगों को विजयादशमी की बधाई भी दी।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने कोलंबिया में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही, ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें भारत को ठीक करना होगा।
राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है।
