'... तो हो जाएगा अमेरिका का पतन', एलन मस्क के पिता एरॉल ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला का सीईओ एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क ने अमेरिका में होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव के बारे में अपनी टिप्पणियों से नए विवाद को जन्म दे दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में एरॉल मस्क ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले दो दशकों में गोरी आबादी अल्पसंख्यक हो जाती है तो अमेरिका ढह जाएगा। उन्होंने इस बदलाव को बहुत बुरी बात बताया।

मस्क ने डेमोग्राफिक बदलाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि अमेरिका नीचे जाए? क्यों? आपको इलेक्ट्रिक कारें पसंद नहीं हैं और आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है? क्या है, आप जंगल में वापस जाना चाहते हैं?"

इसके साथ ही, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी बात रखी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छोटी गोरी आबादी जो यूरोपीय संस्कृति को दिखाती है, उसने अश्वेत अफ्रीकी आबादी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सिस्टमैटिक उत्पीड़न की बात को बकवास कहकर खारिज कर दिया।

जब एलन मस्क ने अपने पिता को 'बुरा' कहा टेस्ला के CEO एलन मस्क के अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। कुछ साल पहले रोलिंग स्टोन को दिए एक इंटरव्यू में, एलन मस्क ने अपने पिता को ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जो बुराई की योजना बनाएगा।