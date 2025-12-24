एपस्टीन के घर की दीवारों पर टंगी थी बच्चों की अश्लील तस्वीरें, DoJ ने जारी किए रोंगटे खड़े करने वाले नए दस्तावेज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी जेफरी एपस्टीन के घर से कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के न्यायिक विभाग (DoJ) ने यह तस्वीरें जारी की हैं, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इन तस्वीरों में दीवारों पर बच्चों से पेटिंग्स देखने को मिल रहीं हैं।
DoJ के द्वारा शेयर की गई फोटो में जेफरी एपस्टीन की तस्वीर भी मौजूद है, जिसमें उनके कंधे पर एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दे रही है। DoJ ने एपस्टीन फाइल्स की कई और तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं।
एपस्टीन के घर से मिली तस्वीरें
यह तस्वीरें जेफरी एपस्टीन के मैनहट्टन में स्थित 21000 स्क्वायरफुट में फैले 7 मंजिला घर की हैं। इनमें से कई तस्वीरों में बच्चों की आकृतियां देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर में छोटा बच्चा अपनी पैंट उतारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा दीवारों पर छोटी बच्चियों की भी तस्वीरें लगी हैं।
जेफरी एपस्टीन के घर के एंट्री पॉइंट पर ही महिला दुल्हन के कपड़ों में रस्सी पकड़ लटकी है, जो दिखने में काफी डरावना लग रहा है। इसके अलावा घर में बाघ और कुत्ते जैसे जानवर भी मौजूद हैं।
ट्रंप का भी जिक्र
DoJ ने अब तक एपस्टीन फाइल्स के 30,000 से ज्यादा दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का भी नाम है। ट्रंप पर एपस्टीन के साथ प्राइवेट जेट में कई बार सफर करने का आरोप लगा है।
हालांकि, DoJ ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दावा 2020 के चुनाव से पहले FBI को सौंपी गई रिपोर्ट में किए गए थे। मगर, वास्तव में यह सभी दावे झूठे और निराधार हैं।
जेफरी एपस्टीन की मौत
अमेरिका के सबसे बड़े यौन उत्पीड़न के आरोपी जेफरी एपस्टीन की मौत हो चुकी है। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक जेल में उसका शव मिला था। जेफरी एपस्टीन की मौत को आत्महत्या करार दिया गया था। जेफरी की मौत के बाद भी एपस्टीन फाइल्स के कई पन्ने आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं।
