8 बाद हवाई यात्रा और 20 साल की लड़की का जिक्र, एपस्टीन फाइल्स में ट्रंप को लेकर कई खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एपस्टीन से संबंधित दस्तावेज से पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पिछली सदी के आखिरी दशक में यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन प्राइवेट जेट में आठ बार उड़ान भरी थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को एपस्टीन फाइल्स के और दस्तावेज जारी किए। इसके अनुसार सात जनवरी, 2020 के ईमेल में, अज्ञात अभियोजक ने लिखा कि उड़ान रिकार्ड से पता चलता है कि ट्रंप ने पिछली सदी के अंतिम दशक में एपस्टीन के प्राइवेट जेट पर आठ बार उड़ान भरी।

गिसलेन मैक्सवेल को 20 साल की जेल की सजा इनमें से कम से कम चार उड़ानों में एपस्टीन की सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल भी थीं। मैक्सवेल को एपस्टीन द्वारा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने में मदद करने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक उड़ान में एपस्टीन, ट्रंप के साथ एक 20 साल की युवती थी।

युवती का नाम नहीं बताया गया है। न्याय विभाग ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि इन दस्तावेज में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ किए गए असत्य और सनसनीखेज दावे शामिल हैं। यदि इनमें थोड़ी भी विश्वसनीयता होती, तो निश्चित रूप से इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया होता।

फिर भी कानून और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण न्याय विभाग ने इन दस्तावेज को एपस्टीन के पीडि़तों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक सुरक्षा के साथ जारी किया है। फाइलों में ट्रंप और मैक्सवेल की तस्वीर मिली जारी किए गए एपस्टीन फाइलों में लगभग 30 हजार पृष्ठों के दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें कई तथ्य छिपाए गए हैं। एपस्टीन 2019 में न्यूयार्क की जेल में मृत मिला था। उसकी मौत को आत्महत्या माना गया। अन्य ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 2021 में लिखा कि उसने उस डाटा को देखा जो सरकार ने ट्रंप के पूर्व सहायक स्टीव बैनन के सेलफोन से प्राप्त किया था।

इसमें ट्रंप और मैक्सवेल की एक तस्वीर मिली। सरकार ने संदेश के उन हिस्सों को छिपा दिया जो यह दर्शाते थे कि इसे किसने भेजा और किसे मिला। एक अन्य फाइल में ट्रंप की धुंधली तस्वीर शामिल थी, जिसमें वह मैक्सवेल के बगल में बैठे नजर आए।

ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह एपस्टीन से संबंधित कई दस्तावेज जारी किए थे। नया पारदर्शिता कानून, जिसे पिछले महीने कांग्रेस ने भारी बहुमत से पारित किया गया के अनुसार सभी एपस्टीन फाइलों की सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का प्रविधान है।