    'पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं', एलन मस्क ने क्यों दी यह सलाह?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    अरबपति एलन मस्क ने कहा कि आने वाला 'ट्रंप अकाउंट्स' एक अच्छा विचार है, लेकिन यूनिवर्सल हाई इनकम के बढ़ने के कारण भविष्य में पैसे बचाने की जरूरत नहीं प ...और पढ़ें

    एलन मस्क ने दी अजीब सलाह। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति एलन मस्क ने गुरुवार को कहा कि हालांकि आने वाला 'ट्रंप अकाउंट्स' पहल एक अच्छा विचार है, लेकिन उन्हें लगता है कि यूनिवर्सल हाई इनकम के बढ़ने के कारण भविष्य में पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    उनकी यह टिप्पणी अरबपति निवेशक रे डेलियो के 'ट्रंप अकाउंट्स' के समर्थन में एक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। यह नवजात शिशुओं और युवा अमेरिकियों के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू करने की एक प्रस्तावित पहल है।

    'एक समय में आकर पैसा बेकार हो जाएगा'

    मस्क ने पहले कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में तरक्की से आखिरकार गरीबी खत्म हो जाएगी और पारंपरिक काम की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर दौलत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर एआई और रोबोटिक्स बड़े पैमाने पर प्रोडक्टिविटी में सुधार करते रहे, तो पैसा आखिरकार बेकार हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सीजन हर जगह मिलती है।

    डेल के इस कदम की तारीफ करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, "यह निश्चित रूप से डेल का एक अच्छा कदम है, लेकिन भविष्य में गरीबी नहीं होगी और इसलिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सबकी इनकम बहुत ज्यादा होगी।"

    मस्क के दावों पर शक

    इन दावों के बावजूद, मस्क की बातों पर सोशल मीडिया पर शक किया जा रहा है, कई यूजर्स उनकी 600 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ और दूसरों को पैसे बचाने की सलाह न देने के बीच बड़े अंतर को बता रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसी दुनिया में प्रोडक्शन का क्या फायदा होगा जहां हर चीज मुफ्त में मिलती है।

