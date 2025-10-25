'...तो आप एक एसेट हैं', सिलिकॉन वैली सेक्स वायरफेयर पर एलन मस्क ने ऐसे ली चुटकी
एलन मस्क ने 'सिलिकॉन वैली सेक्स वायरफेयर' पर मजाकिया टिप्पणी की, जिसमें चीनी और रूसी एजेंटों द्वारा अमेरिकी टेक उद्योग को निशाना बनाने का दावा किया गया है। उन्होंने 'द टाइम्स' की रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि अगर महिला 10 में से 10 है, तो आप एक एसेट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खूबसूरत महिलाएं टेक कर्मचारियों को फंसाकर खुफिया जानकारी चुरा रही हैं और चीन स्टार्टअप प्रतियोगिताओं के माध्यम से कारोबारी विचार चुरा रहा है।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि चीनी और रूसी एजेंट धोखा और प्रलोभन के जरिये अमेरिकी टेक उद्योग को निशाना बना रहे हैं। इसे सिलिकॉन वैली सेक्स वायरफेयर बताया जा रहा है।
टेस्ला के सीईओ ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट का स्क्रीनशाट पोस्ट किया और मजाकिया लहजे में लिखा कि आप निशाने पर हैं। द टाइम्स में 'महिला जासूस सिलिकान वैली से खुफिया जानकारी चुराने के लिए सेक्स वार कर रही हैं' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली फेसबुक, गूगल और एपल जैसी प्रमुख टेक कंपनियों का वैश्विक केंद्र है।
मस्क ने क्या कहा?
मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'अगर वह 10 में से 10 हैं तो आप एक एसेट हैं।' इसके साथ ही उन्होंने इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट साझा किया है। उनका यह पोस्ट खूब प्रसारित हो रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन और रूस टेक कर्मचारियों को जाल में फंसाने के लिए खूबसूरत महिलाओं को भेज रहे हैं। लक्ष्य साधने के लिए वे उनके साथ शादी तक कर रही हैं और उनके साथ बच्चे भी पैदा कर रही हैं।
मदद करने वाला ही फंसा जाल में
अखबार के अनुसार, चीन के साथ कामकाज में जोखिम के बारे में अमेरिकी कंपनियों की मदद करने वाली कंपनी पामिर कंसल्टिंग के मुख्य खुफिया अधिकारी जेम्स मुलवेनन ने बताया कि जासूस के रूप में काम कर रहीं महिलाओं ने हाल ही में उन्हें निशाना बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महिलाएं अमेरिकी प्रौद्योगिकी के बारे में गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए रोमांटिक या यौन संबंध बनाने की कोशिश करती हैं।
कारोबारी विचारों को चुराने की चाल
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, अमेरिका में स्टार्टअप प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराता है ताकि कारोबारी विचारों को चुराया जा सके। अमेरिका की एक संसदीय समिति ने गत फरवरी में अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले चार वर्षों में अमेरिका में 60 से ज्यादा जासूसी के मामलों में शामिल रही। स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।