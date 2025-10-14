Video: अब आसान होगा मंगल का सफर, SpaceX के स्टारशिप रॉकेट की लॉचिंग सफल
स्पेसएक्स को स्टारशिप रॉकेट की लॉन्चिंग में कई प्रयासों के बाद सफलता मिली है। पहले कई परीक्षण विफल रहे थे, लेकिन अब टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। कंपनी अब स्टारशिप वर्जन-3 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो पिछले वर्जनों से अधिक शक्तिशाली होगा। फ्यूचर स्टारशिप को 2027 में लॉन्च करने की योजना है, जिससे मंगल ग्रह का सफर आसान हो सकेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। SpaceX ने 13 अक्टूबर को अपने स्टारशिप वर्जन-2 रॉकेट का 11वां टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। बता दें कि कंपनी का इस मिशन का ये आखिरी टेस्ट था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार, यह उड़ान लगभग एक घंटे चली और अपने सभी लक्ष्यों को पूरे किए। बता दें कि टेक्सास के स्टारबेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान सुपर हैवी बूस्टर ने उड़ाने के 10 मिनट बाद ही मेक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। स्पेस में स्टारशिप ने दुनिया का आधा चक्कर लगाया। इस पूरे प्रॉसेस को खुद एलन मस्क ने अपने ऑफिस से देखा।
हिंद महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन
लॉन्च के बाद स्टारशिप ने अंतरिक्ष में पहुंचकर नकली सैटेलाइट भी छोड़े। इसके साथ ही अंतरिक्ष में इंजन को बंद किया और फिर से स्टार्ट भी किया। बता दें कि ये एलन मस्क का ड्रीम मिशन है, जिसके जरिए मंगल और चांद पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अपने सभी टास्क पूरा करने के बाद रॉकेट वापस धरती पर लौटा। इस दौरान वह गर्मी का सामना करते हुए हिंद महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन किया। इस मिशन को लेकर कंपनी ने कहा कि इससे जो डाटा मिला है, वह अगले मॉडल को और बेहतर बनाने में काम आएगा।
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
कई परीक्षण के बाद मिली स्पेसएक्स को सफलता
गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में स्टारशिप के कई परिक्षण सफल नहीं हो सके थे। हालांकि, लगातार प्रयास के बाद दूसरी सफलता के बाद टीम के आत्मविश्वास में इजाफा हुआ। अब स्पेसएक्स स्टारशिप वर्जन-3 लॉन्च करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि ये अपने पिछले दोनों वर्जनों ने ज्यादा ताकतवर होगा।
बताया जा रहा है कि वर्जन-3 की ऊंचा लगभग 408 फीट यानी 124.4 मीटर होगी। वहीं, फ्यूचर स्टारशिप की ऊंचाई जमीन से 466 फीट होगी। फ्यूचर स्टारशिप को एलन मस्क ने इसी साल मई के महीने में दिखाया था। फ्यूचर स्टारशिप को साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है।
