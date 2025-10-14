Video: अब आसान होगा मंगल का सफर, SpaceX के स्टारशिप रॉकेट की लॉचिंग सफल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। SpaceX ने 13 अक्टूबर को अपने स्टारशिप वर्जन-2 रॉकेट का 11वां टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। बता दें कि कंपनी का इस मिशन का ये आखिरी टेस्ट था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

जानकारी के अनुसार, यह उड़ान लगभग एक घंटे चली और अपने सभी लक्ष्यों को पूरे किए। बता दें कि टेक्सास के स्टारबेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान सुपर हैवी बूस्टर ने उड़ाने के 10 मिनट बाद ही मेक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। स्पेस में स्टारशिप ने दुनिया का आधा चक्कर लगाया। इस पूरे प्रॉसेस को खुद एलन मस्क ने अपने ऑफिस से देखा।