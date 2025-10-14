Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: अब आसान होगा मंगल का सफर, SpaceX के स्टारशिप रॉकेट की लॉचिंग सफल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    स्पेसएक्स को स्टारशिप रॉकेट की लॉन्चिंग में कई प्रयासों के बाद सफलता मिली है। पहले कई परीक्षण विफल रहे थे, लेकिन अब टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। कंपनी अब स्टारशिप वर्जन-3 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो पिछले वर्जनों से अधिक शक्तिशाली होगा। फ्यूचर स्टारशिप को 2027 में लॉन्च करने की योजना है, जिससे मंगल ग्रह का सफर आसान हो सकेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्पेसएक्स स्टारशिप का लॉन्च सफल। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। SpaceX ने 13 अक्टूबर को अपने स्टारशिप वर्जन-2 रॉकेट का 11वां टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। बता दें कि कंपनी का इस मिशन का ये आखिरी टेस्ट था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, यह उड़ान लगभग एक घंटे चली और अपने सभी लक्ष्यों को पूरे किए। बता दें कि टेक्सास के स्टारबेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान सुपर हैवी बूस्टर ने उड़ाने के 10 मिनट बाद ही मेक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। स्पेस में स्टारशिप ने दुनिया का आधा चक्कर लगाया। इस पूरे प्रॉसेस को खुद एलन मस्क ने अपने ऑफिस से देखा।

    हिंद महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन

    लॉन्च के बाद स्टारशिप ने अंतरिक्ष में पहुंचकर नकली सैटेलाइट भी छोड़े। इसके साथ ही अंतरिक्ष में इंजन को बंद किया और फिर से स्टार्ट भी किया। बता दें कि ये एलन मस्क का ड्रीम मिशन है, जिसके जरिए मंगल और चांद पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अपने सभी टास्क पूरा करने के बाद रॉकेट वापस धरती पर लौटा। इस दौरान वह गर्मी का सामना करते हुए हिंद महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन किया। इस मिशन को लेकर कंपनी ने कहा कि इससे जो डाटा मिला है, वह अगले मॉडल को और बेहतर बनाने में काम आएगा।

    कई परीक्षण के बाद मिली स्पेसएक्स को सफलता

    गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में स्टारशिप के कई परिक्षण सफल नहीं हो सके थे। हालांकि, लगातार प्रयास के बाद दूसरी सफलता के बाद टीम के आत्मविश्वास में इजाफा हुआ। अब स्पेसएक्स स्टारशिप वर्जन-3 लॉन्च करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि ये अपने पिछले दोनों वर्जनों ने ज्यादा ताकतवर होगा।

    बताया जा रहा है कि वर्जन-3 की ऊंचा लगभग 408 फीट यानी 124.4 मीटर होगी। वहीं, फ्यूचर स्टारशिप की ऊंचाई जमीन से 466 फीट होगी। फ्यूचर स्टारशिप को एलन मस्क ने इसी साल मई के महीने में दिखाया था। फ्यूचर स्टारशिप को साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है।