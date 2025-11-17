Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जोहरान ममदानी की जीत के बाद बदले ट्रंप के सुर, क्यों जताई न्यूयॉर्क मेयर से मिलने की इच्छा?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    Donald Trump to meet Zohran Mamdani: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। ट्रंप ने ममदानी को अमेरिका से बाहर भेजने और फंडिंग रोकने की धमकी भी दी थी। हालांकि, अब ट्रंप ने ममदानी से मिलने की इच्छा जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी। जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को एक-दूसरे का कट्टर आलोचक माना जाता है। मगर, अब ट्रंप खुद ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को जोहरान ममदानी से मुलाकात के संकेत दिए हैं। जोहरान ममदानी विपक्षी दल डेमोक्रेट के स्टार लीडर माने जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ममदानी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी है।

    ममदानी पर क्या बोले ट्रंप?

    जोहरान ममदानी से मिलने के संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं न्यूयॉर्क के मेयर से मिलना चाहूंगा। हम इसके लिए जल्द ही कुछ करेंगे। हमारी बैठक के लिए अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। मगर, हम मिलकर बात करेंगे कि न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?"

    ट्रंप ने दी थी ममदानी को धमकी

    ट्रंप और ममदानी के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। जोहरान ममदानी ट्रंप पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। वहीं, ट्रंप इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। ट्रंप ने ममदानी को धमकी देते हुए कहा था कि वो ममदानी को अमेरिका से बाहर भेज देंगे। जोहरान ममदानी का जन्म यूगांडा में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। वहीं, ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा था कि अगर न्यूयॉर्क से ममदानी जीतते हैं, तो वो केंद्र से मिलने वाले पैसे पर रोक लगा देंगे।

    ट्रंप के कड़े आलोचक हैं ममदानी

    जोहरान ममदानी पेशे से वकील हैं, लेकिन अमेरिकी सियासत में उन्होंने अपनी शानदार छवि बना ली है। खासकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के दौरान ममदानी का नाम ट्रंप के कट्टर आलोचकों की लिस्ट में शुमार हो गया है। वो ट्रंप की नीतियों की खुली आलोचना करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद भी जोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क ने सभी को दिखा दिया कि राष्ट्रपति को भी हराया जा सकता है।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- तो क्या अब खुलेगा 'एपस्टीन' का राज? ट्रंप ने रखा संसद में वोटिंग का प्रस्ताव