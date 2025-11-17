जोहरान ममदानी की जीत के बाद बदले ट्रंप के सुर, क्यों जताई न्यूयॉर्क मेयर से मिलने की इच्छा?
Donald Trump to meet Zohran Mamdani: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। ट्रंप ने ममदानी को अमेरिका से बाहर भेजने और फंडिंग रोकने की धमकी भी दी थी। हालांकि, अब ट्रंप ने ममदानी से मिलने की इच्छा जताई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी। जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को एक-दूसरे का कट्टर आलोचक माना जाता है। मगर, अब ट्रंप खुद ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं।
डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को जोहरान ममदानी से मुलाकात के संकेत दिए हैं। जोहरान ममदानी विपक्षी दल डेमोक्रेट के स्टार लीडर माने जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ममदानी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी है।
ममदानी पर क्या बोले ट्रंप?
जोहरान ममदानी से मिलने के संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं न्यूयॉर्क के मेयर से मिलना चाहूंगा। हम इसके लिए जल्द ही कुछ करेंगे। हमारी बैठक के लिए अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। मगर, हम मिलकर बात करेंगे कि न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?"
VIDEO | Florida, USA: US President Donald Trump says he plans to meet with Zohran Mamdaniand adds that he “will work something out” with New York City’s mayor-elect.#DonaldTrump— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
ट्रंप ने दी थी ममदानी को धमकी
ट्रंप और ममदानी के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। जोहरान ममदानी ट्रंप पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। वहीं, ट्रंप इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। ट्रंप ने ममदानी को धमकी देते हुए कहा था कि वो ममदानी को अमेरिका से बाहर भेज देंगे। जोहरान ममदानी का जन्म यूगांडा में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। वहीं, ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा था कि अगर न्यूयॉर्क से ममदानी जीतते हैं, तो वो केंद्र से मिलने वाले पैसे पर रोक लगा देंगे।
ट्रंप के कड़े आलोचक हैं ममदानी
जोहरान ममदानी पेशे से वकील हैं, लेकिन अमेरिकी सियासत में उन्होंने अपनी शानदार छवि बना ली है। खासकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के दौरान ममदानी का नाम ट्रंप के कट्टर आलोचकों की लिस्ट में शुमार हो गया है। वो ट्रंप की नीतियों की खुली आलोचना करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद भी जोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क ने सभी को दिखा दिया कि राष्ट्रपति को भी हराया जा सकता है।
