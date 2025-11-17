जोहरान ममदानी की जीत के बाद बदले ट्रंप के सुर, क्यों जताई न्यूयॉर्क मेयर से मिलने की इच्छा?

ट्रंप ने दी थी ममदानी को धमकी

ट्रंप और ममदानी के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। जोहरान ममदानी ट्रंप पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। वहीं, ट्रंप इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। ट्रंप ने ममदानी को धमकी देते हुए कहा था कि वो ममदानी को अमेरिका से बाहर भेज देंगे। जोहरान ममदानी का जन्म यूगांडा में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। वहीं, ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा था कि अगर न्यूयॉर्क से ममदानी जीतते हैं, तो वो केंद्र से मिलने वाले पैसे पर रोक लगा देंगे।

ट्रंप के कड़े आलोचक हैं ममदानी

जोहरान ममदानी पेशे से वकील हैं, लेकिन अमेरिकी सियासत में उन्होंने अपनी शानदार छवि बना ली है। खासकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के दौरान ममदानी का नाम ट्रंप के कट्टर आलोचकों की लिस्ट में शुमार हो गया है। वो ट्रंप की नीतियों की खुली आलोचना करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद भी जोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क ने सभी को दिखा दिया कि राष्ट्रपति को भी हराया जा सकता है।