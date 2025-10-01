Language
    Video: 'मुझे कोरोना तो नहीं होगा', ट्रंप ने मीडिया के सामने क्यों ली अपने ही मंत्री की मौज?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की छींक पर चुटकी ले रहे हैं। व्हाइट हाउस में दवाईयों के दाम कम करने की बात करते हुए तभी कैनेडी ने छींक मार दी। इस पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि हर तरफ ठहाके लगने लगे।

    ट्रंप ने अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी की छींक पर ली चुटकी। फोटो - X/@RapidResponse47

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। वहीं, अब ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह वीडियो व्हाइट हाउस का है। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप दवाईयों के दाम कम करने की बात कर रहे थे। तभी ट्रंप के पीछे खड़े स्वास्थ्य सचिव ने अचानक छींक मार दी। कैनेडी की छींक पर ट्रंप की प्रतिक्रिया सुनने के बाद सभी जोर-जोर से हंसने लगे।

    ट्रंप का वीडियो वायरल

    व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप फाइजर (Pfizer) के साथ डील की घोषणा करते हुए दवाओं को सस्ता करने का प्लान बता रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले कार्यकाल में ही इंसुलिन की कीमत कम करने की कोशिश की थी। ट्रंप बोल ही रहे थे कि बीच में कैनेडी ने जोर की छींक मार दी।

    कैनेडी की छींक पर रिएक्शन देते हुए ट्रंप ने कहा, "भगवान तुम्हारा भला करें बॉबी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे कोरोना नहीं होगा।"

    ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने फाइजर से सीईओ अल्बर्ट बौर्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोरोना के लक्षणों से निपटने के लिए इन्हें पैक्स्लोविड (कोरोना वैक्सीन) लगवा लेनी चाहिए। "क्या आपके पास पैक्स्लोविड है?"

    ट्रंप ने कहा-

    इन्होंने (कैनेडी) पैक्स्लोविड लगवा ली है। जल्दी से एक पैक्स्लोविड मुझे भी दे दो।

    ट्रंप ने दवाईयों पर लगाया टैरिफ

    बता दें कि ट्रंप ने कई चीजों पर टैरिफ लगा दिया है। मगर, फाइजर को तीन साल के लिए टैरिफ से छूट दी गई है। ऐसे में फाइजर को अमेरिका में अपनी दवाईयां बेंचने के लिए टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, जिससे दवाईयों की कीमत अमेरिका में कम रहेगी और लोग इसे आसानी से खरीद सकेंगे।

    पिछले हफ्ते ट्रंप ने दवाईयों पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था, जो आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। हालांकि, जो भी दवाई कंपनी अमेरिका में अपना प्लांट लगाते हुए वहीं दवाई बनाएगी, उनपर टैरिफ नहीं लगेगा।

