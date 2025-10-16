Language
    ड्रग्स तस्करों पर नकेल या मादुरो को सत्ता से हटाने का प्लान? वेनेजुएला में CIA के सीक्रेट ऑपरेशन को ट्रंप की मंजूरी

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:40 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए के गुप्त ऑपरेशनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाना है। ट्रंप ने वेनेजुएला से अमेरिका में नशीले पदार्थों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कोस्ट गार्ड के इस्तेमाल को राजनीतिक रूप से सही नहीं माना और वेनेजुएला पर दबाव बढ़ने की बात कही। मादुरो को हटाने के सवाल पर ट्रंप ने जवाब देने से इनकार कर दिया।

    ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने वेनेजुएला में गुप्त सीआईए (CIA) ऑपरेशनों को मंजूरी दी है। यह कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति की ओर इशारा करता है।

    न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस गुप्त निर्देश की खबर दी थी। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समुद्री मार्गों पर अब अच्छा नियंत्रण स्थापित हो चुका है और अब अमेरिका जमीन पर ध्यान दे रहा है।

    'वेनेजुएला पर दबाव बढ़ रहा है'

    जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने संदिग्ध ड्रग तस्करी की नावों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया तो उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से सही बताकर खारिज कर दिया। ट्रंप का कहना था कि इस तरह के प्रयास नाकाम रहे हैं। गौरतलब है कि समुद्र घुसपैठ के लिए अमेरिका में पारंपरिक तौर पर कोस्ट गार्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वेनेजुएला पर दबाव बढ़ रहा है।

    ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि वेनेजुएला ने बड़ी संख्या में कैदियों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत दी है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये लोग किस सीमा से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं।

    क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का था प्लान?

    जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सीआईए को मादुरो को 'हटाने' की इजाजत दी गई है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बीच, मादुरो के सूचना मंत्रालय और विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के प्रेस प्रतिनिधियों ने ट्रंप के बयानों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

