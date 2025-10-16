'हमलों के पीछे भारत का हाथ', अफगानिस्तान की सेना से पिटने पर पाक रक्षा मंत्री ने रोया दुखड़ा
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर अफगानिस्तान के माध्यम से छद्म युद्ध (proxy war) छेड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को भारत प्रायोजित कर रहा है और काबुल, दिल्ली के लिए छद्म युद्ध लड़ रहा है। आसिफ ने 48 घंटे के युद्धविराम पर संदेह जताया और उकसावे की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने रचनात्मक बातचीत की संभावना को भी खुला रखा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है।
जियो न्यूज को दिए एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, "इस वक्त काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है।" उन्होंने हाल ही में घोषित 48 घंटे के अस्थायी सीजफायर पर भी संदेह जताया और चेतावनी दी कि अगर उकसावा हुआ तो पाकिस्तान सैन्य जवाब देने को तैयार है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों की सहमति से अगले 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू किया गया है। यह फैसला सीमा पर हाल के दिनों में हुई तीव्र गोलीबारी के बाद लिया गया। युद्धविराम बुधवार को 1:00 बजे से प्रभावी हुआ।
'तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा'
ख्वाजा आसिफ ने युद्धविराम के टिकने पर संदेह जताते हुए कहा, "मुझे शक है कि यह युद्धविराम कायम रहेगा, क्योंकि तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा है।"
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने तनाव बढ़ाया या युद्ध का दायरा बड़ा किया, तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने रचनात्मक बातचीत की संभावना को भी खुला रखा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया हिंसा में वृद्धि देखी गई है। इसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी हवाई हमलों ने कंधार और काबुल को निशाना बनाया। बता दें कि दोनों पक्षों ने युद्धविराम की पहल का श्रेय लेने का दावा की बात भी कही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।