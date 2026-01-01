'नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे...' ट्रंप ने अपनी सेहत को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे अपने डाक्टरों द्वारा अनुशंसित मात्रा से अधिक एस्पिरिन ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा, 'वे कहते हैं कि एस्पिरिन खून को पतला करने के लिए अच्छी होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे।'

79 वर्षीय ट्रंप पद संभालने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। उनसे पहले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन राष्ट्रपति पद छोड़ने के समय 82 वर्ष के थे। हाल के महीनों में ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर काफी चर्चा रही है। दिल को गाढें खून से बचाने के लिए एस्पिरिन लेते हैं ट्रंप उनके हाथों पर चोट के निशान देखे गए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये चोटें बहुत से लोगों से हाथ मिलाने का नतीजा हैं। राष्ट्रपति के डाक्टर, शान बारबेला ने बताया कि ट्रंप हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए प्रतिदिन 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं।