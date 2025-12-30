Language
    'मुझे क्रेडिट नहीं मिला...', नेतन्याहू के सामने ट्रंप ने फिर अलापा भारत-पाक सीजफायर का राग

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। फ्लोरिडा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ...और पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का राग अलापा है। ट्रंप का दावा है कि अब तक वो दुनिया में 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, जिसमें भारत-पाकिस्तान तनाव भी शामिल है। हालांकि, ट्रंप को इसका श्रेय नहीं मिला है।

    दरअसल ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने फिर से भारत-पाक तनाव के तार छेड़ दिए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

    भारत ने किया था इनकार

    भारत कई बार ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ किया था कि भारत-पाक तनाव के दौरान सीजफायर करवाने में किसी भी तीसरे देश काहाथ नहीं था। यह बात ट्रंप को रास नहीं आई।

    फोटो - रायटर्स

    नेतन्याहू के सामने क्या बोले ट्रंप?

    नेतन्याहू से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान समेत कई देशों को टैरिफ का डर दिखाकर जंग रुकवाई, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया।

    ट्रंप ने कहा-

    मैंने 8 युद्ध खत्म करवाया, लेकिन हमें देशों के नाम तक नहीं पता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मुझसे कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है जिस युद्ध को वो 10 सालों से रोकना चाह रहे थे, उसे मैंने 1 दिन में खत्म करवा दिया।

    टैरिफ के डर से रुकी जंग

    ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका, तो मैं ट्रेड रोक दूंगा। मैं 200 प्रतिशत टैरिफ लगाया और अगले दिन उनका फोन आया कि 35 साल की लड़ाई खत्म हो गई।"

    ट्रंप के अनुसार, "क्या मुझे इसका श्रेय मिला? नहीं। मैंने 8 युद्ध रुकवाए। भारत-पाकिस्तान भी इसी में से एक है। मैं बाकियों के भी नाम गिना सकता हूं।"

