'मेरे बहुत अच्छे दोस्त', शहबाज शरीफ के सामने ही ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने रखा और कहा कि भारत एक महान देश है और इसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।

ट्रंप जब ये बातें बोल रहे थे तब उनके पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े होकर सुन रहे थे। ट्रंप ने क्या-क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनके एक बेहद अच्छे दोस्त ने वहां शानदार काम किया है। यह बयान इस साल की शुरुआत में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़े तनाव के बाद आया है।

ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, "भारत एक महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत बहुत अच्छे से साथ रहेंगे।"

'टैरिफ की वजह से दुनिया में शांति है' ट्रंप ने शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले एयर फोर्स वन में कहा था, "मैंने टैरिफ के जरिए कई अंतरराष्ट्रीय विवाद सुलझाए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का तनाव भी शामिल है। मैंने कहा कि अगर आप दोनों युद्ध लड़ना चाहते हैं और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं 100%, 150% और 200% टैरिफ लगाऊंगा।"